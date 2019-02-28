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28 февраля 2019, 17:42



Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.

Свой флот для безопасности на Енисее и берегах краевого центра предоставляет Енисейское речное пароходство, дочернее предприятие генерального партнера Универсиады – компании «Норникель». На реке в районе красноярской набережной и Парка Универсиады пароходство выставило платформы, с которых будет дан салют в честь открытия и закрытия Игр. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:134 Уже завтра, 1 марта, в Красноярске начнутся мероприятия в рамках проведения Всемирных студенческих игр. В связи с этим в Красноярске предпринимаются усиленные меры безопасности.Свой флот для безопасности на Енисее и берегах краевого центра предоставляет Енисейское речное пароходство, дочернее предприятие генерального партнера Универсиады – компании «Норникель».На реке в районе красноярской набережной и Парка Универсиады пароходство выставило платформы, с которых будет дан салют в честь открытия и закрытия Игр.Фото Владимира Макушкина