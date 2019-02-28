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28 февраля 2019, 17:59



Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов.

Начальник ГИБДД призвал руководство автопредприятия как можно чаще проводить с водителями дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. Также рекомендовал перевозчикам установить в автобусах видеорегистраторы, позволяющие своевременно выявить факты нарушения ПДД не только водителями автобусов, но и другими участниками дорожного движения. Также сотрудники полиции напомнили собравшимся об ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, об изменениях в законодательстве по факту оснащения транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, приборами для учёта режима труда и отдыха (тахографами). Проверки по наличию тахографов в автобусах будет в обязательном порядке проводиться начиная с 1 июля 2019 года. Фото Михаила Назарова

Просмотров:135 С начала 2019 года произошло шесть ДТП с участием автобусов НПОПАТ, из них два - по вине водителей предприятия. В 2018 году за два месяца произошло четыре ДТП и в двух из них виновными были признаны водители автобусов. Рабочая встреча по вопросам безопасности городских пассажирских перевозок прошла в Норильском производственном объединении пассажирского автотранспорта. Вопрос состояния аварийности с участием автобусов обсудили с представителями пассажирского автопредприятия начальник Норильского ОГИБДД Александр Янович, государственный инспектор отделения технического надзора Денис Летавин, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александр Кровяков.Начальник ГИБДД призвал руководство автопредприятия как можно чаще проводить с водителями дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. Также рекомендовал перевозчикам установить в автобусах видеорегистраторы, позволяющие своевременно выявить факты нарушения ПДД не только водителями автобусов, но и другими участниками дорожного движения.Также сотрудники полиции напомнили собравшимся об ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, об изменениях в законодательстве по факту оснащения транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, приборами для учёта режима труда и отдыха (тахографами). Проверки по наличию тахографов в автобусах будет в обязательном порядке проводиться начиная с 1 июля 2019 года.Фото Михаила Назарова