Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2019, 17:59

Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов.


С начала 2019 года произошло шесть ДТП с участием автобусов НПОПАТ, из них два - по вине водителей предприятия. В 2018 году за два месяца произошло четыре ДТП и в двух из них виновными были признаны водители автобусов. Рабочая встреча по вопросам безопасности городских пассажирских перевозок прошла в Норильском производственном объединении пассажирского автотранспорта. Вопрос состояния аварийности с участием автобусов обсудили с представителями пассажирского автопредприятия начальник Норильского ОГИБДД Александр Янович, государственный инспектор отделения технического надзора Денис Летавин, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Александр Кровяков.
Начальник ГИБДД призвал руководство автопредприятия как можно чаще проводить с водителями дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. Также рекомендовал перевозчикам установить в автобусах видеорегистраторы, позволяющие своевременно выявить факты нарушения ПДД не только водителями автобусов, но и другими участниками дорожного движения.
Также сотрудники полиции напомнили собравшимся об ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, об изменениях в законодательстве по факту оснащения транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, приборами для учёта режима труда и отдыха (тахографами). Проверки по наличию тахографов в автобусах будет в обязательном порядке проводиться начиная с 1 июля 2019 года.
Фото Михаила Назарова
Просмотров:135
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 февраля 2019 
18:41   Норильчанам предлагают придумать имена талисманам МФК «Норильский никель». 18:02   С 1 марта ужесточаются требования к перевозкам пассажиров в автобусах вместимостью более восьми мест. Теперь лицензирование станет обязательным для всех владельцев автобусов.
17:59   Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов. 17:42   Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
17:10   Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска. 17:00   Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.
16:58   Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа. 15:44   Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.
15:43   В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска». 14:13   Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
13:17   Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске. 12:07   Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.
10:03   «Инструменты знаний» пришли в Норильск: музей продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

 27 февраля 2019 
18:33   В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска. 18:26   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.
17:35   Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы. 17:23   Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.
16:59   Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе. 15:36   Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.
14:54   Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу. 13:11   Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31   10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица». 10:12   «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
10:12   Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

 26 февраля 2019 
17:08   Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер. 16:51   Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты. 14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.
14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт. 14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.
14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год. 13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России.
12:27   Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры. 11:51   Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами.
11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов. 11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка.
10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве. 10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
18:44   Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра. 18:43   С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30   Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF. 17:17   Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57   Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа. 15:25   Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх