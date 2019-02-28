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28 февраля 2019, 18:02



С 1 марта ужесточаются требования к перевозкам пассажиров в автобусах вместимостью более восьми мест. Теперь лицензирование станет обязательным для всех владельцев автобусов.

Без лицензии перевозить пассажиров можно в транспорте, который используется для поддержания общественной безопасности и жизнедеятельности города. К нему относятся автобусы полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной охраны, следственных органов и так далее. Не требуют лицензирования и перевозки, которые выполняются вне общественных автодорог или по закрытой территории предприятия. Основной причиной обязательного лицензирования всех владельцев автобусов стало увеличение ДТП с участием этого вида транспорта на заказных перевозках и перевозках собственных работников как по России, так и в Норильске. В нашем городе за два месяца 2019 года произошло четыре аварии по вине водителей автобусов, в то время как столько же было за весь предыдущий год. Имея лицензию, перевозчик гарантирует: безопасность пассажирам, соответствие оказываемой услуги требованиям установленных нормативов и стандартов, необходимый опыт у водителей. - Сегодня в Норильске зарегистрировано 76 организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть автобусы. На основании лицензии в городе на регулярных автобусных маршрутах работают десять перевозчиков: три как юридические лица и семь ИП. Чтобы получить лицензию, перевозчикам необходимо собрать определённые документы и назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. В соответствии с Законом «О безопасности дорожного движения» аттестация таких лиц проводится в Сибирском МУГАДН в Красноярске, а это дополнительные расходы, – сообщил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. – Информация о лицензии с приложением о количестве автобусов будет заноситься в реестр Ространснадзора. Если окажется, что сведения по автобусу не внесены в реестр, то деятельность перевозчика приравняют к деятельности без соответствующего разрешения и наложат штраф. Согласно проекту постановления, проверки транспортных средств на линии мы должны начать с 1 июля 2019 года. У владельцев транспортных средств вместимостью больше восьми пассажиров есть ещё время для оформления лицензии. Несмотря на то что положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами ещё не утверждено, владельцам автобусов необходимо заранее подготовить пакет документов. На проверку их можно подать в Заполярный отдел Сибирского МУГАДН, который находится на ул. 50 лет Октября, 6а. Перечень документов, необходимых для получения лицензии, можно узнать в отделе или на сайтах Госуслуг - gosuslugi.ru или Ространснадзора – rostransnadzor.ru За отсутствие лицензии перевозчикам грозит административный штраф: для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч рублей; для юридических лиц – 400 тысяч рублей. Если лицензии не окажется и при повторной проверке, то к штрафам добавятся ещё и конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:176 Прежде лицензирование касалось только тех, кто выполняет перевозку пассажиров по регулярным маршрутам. Теперь лицензию обязаны получить все владельцы автобусов: те, кто выполняет перевозку пассажиров и по регулярным маршрутам, и по заявкам предприятий на коммерческой основе, и по собственным нуждам, когда не взимается оплата за проезд, например, для перевозки членов семьи или собственных работников.Без лицензии перевозить пассажиров можно в транспорте, который используется для поддержания общественной безопасности и жизнедеятельности города. К нему относятся автобусы полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной охраны, следственных органов и так далее. Не требуют лицензирования и перевозки, которые выполняются вне общественных автодорог или по закрытой территории предприятия.Основной причиной обязательного лицензирования всех владельцев автобусов стало увеличение ДТП с участием этого вида транспорта на заказных перевозках и перевозках собственных работников как по России, так и в Норильске. В нашем городе за два месяца 2019 года произошло четыре аварии по вине водителей автобусов, в то время как столько же было за весь предыдущий год. Имея лицензию, перевозчик гарантирует: безопасность пассажирам, соответствие оказываемой услуги требованиям установленных нормативов и стандартов, необходимый опыт у водителей.- Сегодня в Норильске зарегистрировано 76 организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть автобусы. На основании лицензии в городе на регулярных автобусных маршрутах работают десять перевозчиков: три как юридические лица и семь ИП. Чтобы получить лицензию, перевозчикам необходимо собрать определённые документы и назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. В соответствии с Законом «О безопасности дорожного движения» аттестация таких лиц проводится в Сибирском МУГАДН в Красноярске, а это дополнительные расходы, – сообщил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. – Информация о лицензии с приложением о количестве автобусов будет заноситься в реестр Ространснадзора. Если окажется, что сведения по автобусу не внесены в реестр, то деятельность перевозчика приравняют к деятельности без соответствующего разрешения и наложат штраф. Согласно проекту постановления, проверки транспортных средств на линии мы должны начать с 1 июля 2019 года. У владельцев транспортных средств вместимостью больше восьми пассажиров есть ещё время для оформления лицензии.Несмотря на то что положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами ещё не утверждено, владельцам автобусов необходимо заранее подготовить пакет документов. На проверку их можно подать в Заполярный отдел Сибирского МУГАДН, который находится на ул. 50 лет Октября, 6а. Перечень документов, необходимых для получения лицензии, можно узнать в отделе или на сайтах Госуслуг - gosuslugi.ru или Ространснадзора – rostransnadzor.ruЗа отсутствие лицензии перевозчикам грозит административный штраф: для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч рублей; для юридических лиц – 400 тысяч рублей. Если лицензии не окажется и при повторной проверке, то к штрафам добавятся ещё и конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Фото Владимира Макушкина