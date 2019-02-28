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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:41 Норильчанам предлагают придумать имена талисманам МФК «Норильский никель».
18:02 С 1 марта ужесточаются требования к перевозкам пассажиров в автобусах вместимостью более восьми мест. Теперь лицензирование станет обязательным для всех владельцев автобусов.
17:59 Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов.
17:42 Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
17:10 Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
17:00 Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.
16:58 Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа.
15:44 Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.
15:43 В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».
14:13 Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
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