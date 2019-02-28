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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2019, 18:41

Норильчанам предлагают придумать имена талисманам МФК «Норильский никель».


Заполярный клуб обратился к своим болельщикам с предложением придумать имена талисманам команды – двум белым «медведям», развлекающим зрителей на домашних играх никельщиков. Имена должны быть мужским и женским.
Для участия в первом этапе конкурса варианты имён необходимо отправить на электронный адрес mfcnornik@nornik.ru с указанием данных отправителя – фамилия, имя и контактный телефон. Во втором раунде лучшие пять вариантов имён будут представлены на суд широкой общественности – в соцсетях пройдёт голосование.
По сообщению официального сайта МФК «Норильский никель», победитель получит уникальный приз: игровой мяч с автографами всех футболистов команды.
Фото mfcnornik.ru

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    Список новостей

 28 февраля 2019 
18:41   Норильчанам предлагают придумать имена талисманам МФК «Норильский никель». 18:02   С 1 марта ужесточаются требования к перевозкам пассажиров в автобусах вместимостью более восьми мест. Теперь лицензирование станет обязательным для всех владельцев автобусов.
17:59   Начальник норильской Госавтоинспекции в ходе рабочей встречи с руководством и водителями НПОПАТ обсудили ситуацию, связанную с увеличением количества ДТП с участием автобусов. 17:42   Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
17:10   Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска. 17:00   Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.
16:58   Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа. 15:44   Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.
15:43   В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска». 14:13   Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
13:17   Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске. 12:07   Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.
10:03   «Инструменты знаний» пришли в Норильск: музей продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

 27 февраля 2019 
18:33   В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска. 18:26   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.
17:35   Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы. 17:23   Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.
16:59   Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе. 15:36   Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.
14:54   Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу. 13:11   Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31   10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица». 10:12   «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
10:12   Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

 26 февраля 2019 
17:08   Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер. 16:51   Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты. 14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.
14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт. 14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.
14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год. 13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России.
12:27   Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры. 11:51   Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами.
11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов. 11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка.
10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве. 10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
18:44   Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра. 18:43   С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30   Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF. 17:17   Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57   Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа. 15:25   Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.




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