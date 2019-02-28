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28 февраля 2019, 18:41



Норильчанам предлагают придумать имена талисманам МФК «Норильский никель».

Для участия в первом этапе конкурса варианты имён необходимо отправить на электронный адрес mfcnornik@nornik.ru с указанием данных отправителя – фамилия, имя и контактный телефон. Во втором раунде лучшие пять вариантов имён будут представлены на суд широкой общественности – в соцсетях пройдёт голосование. По сообщению официального сайта МФК «Норильский никель», победитель получит уникальный приз: игровой мяч с автографами всех футболистов команды. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:146 Заполярный клуб обратился к своим болельщикам с предложением придумать имена талисманам команды – двум белым «медведям», развлекающим зрителей на домашних играх никельщиков. Имена должны быть мужским и женским.Для участия в первом этапе конкурса варианты имён необходимо отправить на электронный адрес mfcnornik@nornik.ru с указанием данных отправителя – фамилия, имя и контактный телефон. Во втором раунде лучшие пять вариантов имён будут представлены на суд широкой общественности – в соцсетях пройдёт голосование.По сообщению официального сайта МФК «Норильский никель», победитель получит уникальный приз: игровой мяч с автографами всех футболистов команды.Фото mfcnornik.ru