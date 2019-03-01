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1 марта 2019, 09:57



В Красноярск доставили медали для победителей и призёров Универсиады.

Основной корпус медалей выполнен из инновационного алюминиевого сплава, произведённого на Красноярском алюминиевом заводе, и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами — золото, серебро, бронза. Особенность наград — использование кристаллов Swarovski, которые изготовлены по индивидуальному эскизу, прошли сверхточную огранку по технологиям нового поколения при усиленном контроле качества. Вес медали составляет около 250 граммов. Кроме Красноярска в производстве были задействованы предприятия Москвы, Обнинска, Дубны, Коврова, Костромы и Ваттенса (Австрия).

Просмотров:84 В Красноярск доставили наградные комплекты зимней Универсиады-2019. 1400 медалей и 1400 значков прибыли в столицу Студенческих игр из Обнинска, где проходила финальная сборка наградных комплектов.Основной корпус медалей выполнен из инновационного алюминиевого сплава, произведённого на Красноярском алюминиевом заводе, и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами — золото, серебро, бронза. Особенность наград — использование кристаллов Swarovski, которые изготовлены по индивидуальному эскизу, прошли сверхточную огранку по технологиям нового поколения при усиленном контроле качества. Вес медали составляет около 250 граммов. Кроме Красноярска в производстве были задействованы предприятия Москвы, Обнинска, Дубны, Коврова, Костромы и Ваттенса (Австрия).