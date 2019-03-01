Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2019, 13:57



На время народных гуляний часть Ленинского проспекта закроют для транспорта.

В это время пассажирский транспорт будет двигаться в объезд перекрытого участка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:166 С 14 до 17 часов 10 марта участок дороги от Гвардейской площади до улицы Павлова перекроют для движения всех видов транспорта. Это связано с празднованием Масленицы. Часть музейной программы пройдёт на Комсомольской площади.В это время пассажирский транспорт будет двигаться в объезд перекрытого участка.Фото Владимира Макушкина