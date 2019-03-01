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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 марта 2019, 14:50

Сегодня 56 норильских школьников пополнили ряды «Юнармии».


Торжественная церемония посвящения в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Молодёжном центре Норильска. Такого рода торжество проходит в городе уже в четвёртый раз, на сегодняшний день местное отделение «Юнармии» насчитывает 350 юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет.
В этом году посвящение проводили по принципу принятия воинской присяги, принимал клятву юнармейца командир войсковой части № 40919 подполковник Сергей Кохно и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Павел Большаков.
Поздравляя новобранцев, Павел Большаков отметил, что ребятам будет трудно: теперь меньше времени они смогут уделять любимым играм, компьютерам, а придётся больше учиться, работать над физическим и интеллектуальным развитием, но труд этот непременно окупится, потому что это вклад в личное будущее и в будущее своего Отечества.
Действующие офицеры войсковой части № 40919 сопровождали при построении юнармейские отряды для принятия клятвы.
После торжественной церемонии посвящения юнармейцы отправились в тир, в Музей боевой славы, в зал боевых искусств, пообщались с ветеранами Великой Отечественной, которые присутствовали на посвящении.
Фото Владимира Макушкина
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14:54   Более 35 тысяч норильчан получили в прошлом году социальную поддержку на оплату жилья. 14:50   Сегодня 56 норильских школьников пополнили ряды «Юнармии».
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10:46   Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019. 09:57   В Красноярск доставили медали для победителей и призёров Универсиады.

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17:35   Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы. 17:23   Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.
16:59   Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе. 15:36   Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.
14:54   Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу. 13:11   Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31   10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица». 10:12   «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
10:12   Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

 26 февраля 2019 
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16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты. 14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.
14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт. 14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.
14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год. 13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России.
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11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов. 11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка.
10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве. 10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
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