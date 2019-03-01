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1 марта 2019, 14:50



Сегодня 56 норильских школьников пополнили ряды «Юнармии».

В этом году посвящение проводили по принципу принятия воинской присяги, принимал клятву юнармейца командир войсковой части № 40919 подполковник Сергей Кохно и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Павел Большаков. Поздравляя новобранцев, Павел Большаков отметил, что ребятам будет трудно: теперь меньше времени они смогут уделять любимым играм, компьютерам, а придётся больше учиться, работать над физическим и интеллектуальным развитием, но труд этот непременно окупится, потому что это вклад в личное будущее и в будущее своего Отечества. Действующие офицеры войсковой части № 40919 сопровождали при построении юнармейские отряды для принятия клятвы. После торжественной церемонии посвящения юнармейцы отправились в тир, в Музей боевой славы, в зал боевых искусств, пообщались с ветеранами Великой Отечественной, которые присутствовали на посвящении. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:127 Торжественная церемония посвящения в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Молодёжном центре Норильска. Такого рода торжество проходит в городе уже в четвёртый раз, на сегодняшний день местное отделение «Юнармии» насчитывает 350 юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет.В этом году посвящение проводили по принципу принятия воинской присяги, принимал клятву юнармейца командир войсковой части № 40919 подполковник Сергей Кохно и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Павел Большаков.Поздравляя новобранцев, Павел Большаков отметил, что ребятам будет трудно: теперь меньше времени они смогут уделять любимым играм, компьютерам, а придётся больше учиться, работать над физическим и интеллектуальным развитием, но труд этот непременно окупится, потому что это вклад в личное будущее и в будущее своего Отечества.Действующие офицеры войсковой части № 40919 сопровождали при построении юнармейские отряды для принятия клятвы.После торжественной церемонии посвящения юнармейцы отправились в тир, в Музей боевой славы, в зал боевых искусств, пообщались с ветеранами Великой Отечественной, которые присутствовали на посвящении.Фото Владимира Макушкина