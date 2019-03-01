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1 марта 2019, 14:54



Более 35 тысяч норильчан получили в прошлом году социальную поддержку на оплату жилья.

По данным Красноярскстата, объём средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки, из бюджетов всех уровней составил 7851,7 миллиона рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2083,1 миллиона рублей; бюджета Красноярского края - 5625,8 миллиона рублей; бюджетов муниципальных образований - 142,7 тысячи рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного жителя Красноярского края равен 849 рублям, что на 0,9 процента больше, чем в 2017 году. В 2018 году на социальную поддержку льготников Норильска было затрачено 439,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета - 98,1 млн рублей; из бюджета Красноярского края - 341,2 млн рублей. В среднем на каждого льготополучателя Норильска ежемесячная сумма выплаты составила 1036,09 рубля. Субсидиями с учётом доходов в 2018 году воспользовались 88,9 тысячи семей Красноярского края, из них в Норильске проживают 2042 семьи. Сумма начисленных субсидий населению края составила 1687,7 миллиона рублей. Среднемесячный размер субсидии на одну семью составил 1581,7 рубля, что на 3,7 процента больше, чем в 2017 году. Сумма денежных средств, перечисленных гражданам Норильска из бюджета Красноярского края, составила 47,4 млн руб., средний размер субсидии - 1934,37 рубля на семью в месяц. Стоит отметить, что в Норильске в качестве социальной помощи гражданам в оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются не только меры социальной поддержки льготным категориям граждан за счёт средств федерального и краевого бюджетов и субсидии с учётом доходов граждан за счет средств краевого бюджета, но и материальная помощь за счёт средств местного бюджета. И за счёт средств местного бюджета выплачена материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами в соответствии с законами Российской Федерации и Красноярского края, на общую сумму 555,1 тыс. рублей, что в среднем составило 1927,56 рубля в месяц. Всего в 2018 году получателями этого вида помощи стали 24 норильчанина - это одиноко проживающие граждане из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:111 В 2018 году социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 770,7 тысячи жителей Красноярского края, из них 35 333 - норильчане.По данным Красноярскстата, объём средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки, из бюджетов всех уровней составил 7851,7 миллиона рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2083,1 миллиона рублей; бюджета Красноярского края - 5625,8 миллиона рублей; бюджетов муниципальных образований - 142,7 тысячи рублей.Среднемесячный размер социальной поддержки на одного жителя Красноярского края равен 849 рублям, что на 0,9 процента больше, чем в 2017 году.В 2018 году на социальную поддержку льготников Норильска было затрачено 439,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета - 98,1 млн рублей; из бюджета Красноярского края - 341,2 млн рублей. В среднем на каждого льготополучателя Норильска ежемесячная сумма выплаты составила 1036,09 рубля.Субсидиями с учётом доходов в 2018 году воспользовались 88,9 тысячи семей Красноярского края, из них в Норильске проживают 2042 семьи. Сумма начисленных субсидий населению края составила 1687,7 миллиона рублей. Среднемесячный размер субсидии на одну семью составил 1581,7 рубля, что на 3,7 процента больше, чем в 2017 году.Сумма денежных средств, перечисленных гражданам Норильска из бюджета Красноярского края, составила 47,4 млн руб., средний размер субсидии - 1934,37 рубля на семью в месяц.Стоит отметить, что в Норильске в качестве социальной помощи гражданам в оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются не только меры социальной поддержки льготным категориям граждан за счёт средств федерального и краевого бюджетов и субсидии с учётом доходов граждан за счет средств краевого бюджета, но иматериальная помощь за счёт средств местного бюджета.И за счёт средств местного бюджета выплачена материальная помощь в размере доплаты до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, не покрываемой действующими льготами в соответствии с законами Российской Федерации и Красноярского края, на общую сумму 555,1 тыс. рублей, что в среднем составило 1927,56 рубля в месяц.Всего в 2018 году получателями этого вида помощи стали 24 норильчанина - это одиноко проживающие граждане из числа ветеранов ВОВ, вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.Фото Ирины Яринской