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1 марта 2019, 16:37



Производительность больше вдвое. На медном заводе заработает новая линия.

До сих пор в электролизном цехе медного завода действовали две гидравлические установки сборки основ, произведённые более двадцати лет назад. В прошлом году было принято решение о проведении ремонта одной из установок, а также — о приобретении современных комплектующих узлов и деталей для запуска новой автоматизированной линии. На монтаж и пусконаладочные работы линии отведены 6 месяцев. Преимуществом новой линии является её более высокая производительность, которая вдвое выше предыдущей. ЛАСО выпускает до 12 медных основ в минуту, часовая максимальная производительность может достигать до 720 медных основ, сообщили в «Норникеле». Каждая основа представляет собой комплект из тонкого медного листа весом около 3 кг и толщиной 1 мм, проушины и штанги. В процессе электролиза на эту медную основу наращивается электролитная медь — получается медный катод марки М00К (бренд Norilsk). Ещё одним немаловажным преимуществом новой линии также является отсутствие гидравлической системы, что значительно повышает пожаробезопасность, снижает уровень травматизма и загрязнения окружающей среды. Технические решения по ограждению, освещению (энергосберегающие светильники), блокираторы рабочих механизмов также позволят исключить риски травматизма работников. Современные инженерные решения, используемые в ЛАСО, позволяют существенно сократить трудозатраты на техническое обслуживание. Этому способствуют новейшая электронная начинка, программное обеспечение, автоматика и функция самодиагностики. ЛАСО произведена в Красноярске опытно-конструкторским бюро «Микрон». Новая линия компактней предшественницы, её узлы в среднем на 2-4 м меньше: длина — 19,5 м, ширина — 9,7, высота — 3.

Просмотров:98 В конце марта на медном заводе будет запущена в эксплуатацию новая автоматизированная линия сборки основ (ЛАСО). Основы используются при производстве медных катодов, которые являются конечной продукцией завода. Стоимость автоматизированной линии превышает 87 млн руб.До сих пор в электролизном цехе медного завода действовали две гидравлические установки сборки основ, произведённые более двадцати лет назад. В прошлом году было принято решение о проведении ремонта одной из установок, а также — о приобретении современных комплектующих узлов и деталей для запуска новой автоматизированной линии. На монтаж и пусконаладочные работы линии отведены 6 месяцев.Преимуществом новой линии является её более высокая производительность, которая вдвое выше предыдущей. ЛАСО выпускает до 12 медных основ в минуту, часовая максимальная производительность может достигать до 720 медных основ, сообщили в «Норникеле». Каждая основа представляет собой комплект из тонкого медного листа весом около 3 кг и толщиной 1 мм, проушины и штанги. В процессе электролиза на эту медную основу наращивается электролитная медь — получается медный катод марки М00К (бренд Norilsk).Ещё одним немаловажным преимуществом новой линии также является отсутствие гидравлической системы, что значительно повышает пожаробезопасность, снижает уровень травматизма и загрязнения окружающей среды. Технические решения по ограждению, освещению (энергосберегающие светильники), блокираторы рабочих механизмов также позволят исключить риски травматизма работников.Современные инженерные решения, используемые в ЛАСО, позволяют существенно сократить трудозатраты на техническое обслуживание. Этому способствуют новейшая электронная начинка, программное обеспечение, автоматика и функция самодиагностики.ЛАСО произведена в Красноярске опытно-конструкторским бюро «Микрон». Новая линия компактней предшественницы, её узлы в среднем на 2-4 м меньше: длина — 19,5 м, ширина — 9,7, высота — 3.