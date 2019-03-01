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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:21 Церемонию открытия зимней Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира.
17:13 Семинар для горожан пожилого возраста на тему «Применение «умных» технологий в быту» проведёт УПРиУ Норильска.
16:47 В Красноярске завершилась Эстафета огня Универсиады-2019.
16:37 Производительность больше вдвое. На медном заводе заработает новая линия.
14:54 Более 35 тысяч норильчан получили в прошлом году социальную поддержку на оплату жилья.
14:50 Сегодня 56 норильских школьников пополнили ряды «Юнармии».
13:57 На время народных гуляний часть Ленинского проспекта закроют для транспорта.
12:14 Вчера на заседании общественной комиссии по благоустройству городской среды в 2020 году подвели итоги рейтингового голосования среди горожан, прошедшего с 15 по 24 февраля.
10:46 Енисейское речное пароходство предоставляет свой флот для проведения мероприятий Универсиады-2019.
09:57 В Красноярск доставили медали для победителей и призёров Универсиады.
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