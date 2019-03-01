Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2019, 16:47



В Красноярске завершилась Эстафета огня Универсиады-2019.

- Меня переполняет гордость за Красноярский край. Также я горжусь Норильском, с которого начался региональный этап эстафеты огня. К слову, в Норильске огонь Универсиады был обогащён огнём из металлургических печей Надеждинского металлургического завода. К сегодняшнему дню я готовился – тренировался в спортзале на беговой дорожке, - сказал Вячеслав Щукин. Красноярск стал последней по счёту точкой маршрута эстафеты огня, которая стартовала 20 сентября прошлого года в итальянском Турине. За 164 дня огонь побывал в Казахстане, Китае, а также в 30 российских городах, в том числе и в Норильске 22 января. Завтра, 2 марта, в 20.19 в «Платинум Арене Красноярск» пройдёт торжественное открытие Универсиады-2019, генеральным партнером которой является «Норникель». Студенческие игры продлятся до 12 марта. Участники, свыше трёх тысяч атлетов из 59 стран, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Фото предоставлено пресс-службой Норникеля

Просмотров:96 Мероприятие стартовало ровно в полдень у библиотеки Сибирского федерального университета. Общая протяжённость маршрута составила почти 11 километров. Огонь пронесли 70 человек, в том числе и заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин.- Меня переполняет гордость за Красноярский край. Также я горжусь Норильском, с которого начался региональный этап эстафеты огня. К слову, в Норильске огонь Универсиады был обогащён огнём из металлургических печей Надеждинского металлургического завода. К сегодняшнему дню я готовился – тренировался в спортзале на беговой дорожке, - сказал Вячеслав Щукин.Красноярск стал последней по счёту точкой маршрута эстафеты огня, которая стартовала 20 сентября прошлого года в итальянском Турине. За 164 дня огонь побывал в Казахстане, Китае, а также в 30 российских городах, в том числе и в Норильске 22 января.Завтра, 2 марта, в 20.19 в «Платинум Арене Красноярск» пройдёт торжественное открытие Универсиады-2019, генеральным партнером которой является «Норникель». Студенческие игры продлятся до 12 марта. Участники, свыше трёх тысяч атлетов из 59 стран, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.Фото предоставлено пресс-службой Норникеля