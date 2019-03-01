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1 марта 2019, 17:13



Семинар для горожан пожилого возраста на тему «Применение «умных» технологий в быту» проведёт УПРиУ Норильска.

В канун празднования специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска проведут семинар для граждан пожилого возраста на тему «Применение «умных» технологий в быту». Семинар пройдет 13 марта в 15.00 в лекционном зале на третьем этаже публичной библиотеки по адресу: проспект Ленинский, 20а. Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится в огромном количестве потребительских товаров. При этом особое внимание необходимо уделять праву потребителей на получение чёткой и ясной информации, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно покупки и использования смарт-устройств. Потребителю должно быть понятно, кто именно несёт ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока его использования. А поскольку старшее поколение горожан не всегда уверенно пользуется новинками технического прогресса, мастер-классы по использованию такого рода приборами им просто необходимы. Для предварительной регистрации необходимо обращаться по телефону 43-71-94 с 10.00 до 17.00.

Просмотров:75 Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994-го широко отмечается и в Российской Федерации.В канун празднования специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска проведут семинар для граждан пожилого возраста на тему «Применение «умных» технологий в быту».Семинар пройдет 13 марта в 15.00 в лекционном зале на третьем этаже публичной библиотеки по адресу: проспект Ленинский, 20а.Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится в огромном количестве потребительских товаров. При этом особое внимание необходимо уделять праву потребителей на получение чёткой и ясной информации, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно покупки и использования смарт-устройств. Потребителю должно быть понятно, кто именно несёт ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока его использования. А поскольку старшее поколение горожан не всегда уверенно пользуется новинками технического прогресса, мастер-классы по использованию такого рода приборами им просто необходимы.Для предварительной регистрации необходимо обращаться по телефону 43-71-94 с 10.00 до 17.00.