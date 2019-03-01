Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2019, 17:21



Церемонию открытия зимней Универсиады-2019 увидят в 60 странах мира.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске – это первые в истории зимние Студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу Студенческих игр впервые. Церемония открытия будет посвящена истории Сибири и её культурным традициям, сценарий шоу не разглашается. Подготовка мероприятия продолжалась больше двух лет. В представлении задействованы лучшие красноярские коллективы. В числе хедлайнеров Алексей Воробьев (Alex Sparrow), NYUSHA, Зара (Zara), а также четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Режиссёр шоу – известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух. Церемония продлится более трёх часов. Важными элементами программы станет парад спортсменов, представляющих свои страны, и торжественное зажжение чаши огня – заключительный этап эстафеты огня. Церемония открытия Студенческих игр будет транслироваться более чем на 60 стран мира. Российские телезрители увидят её на «Первом канале», «Матч ТВ» и «Енисей». Эфир начнётся в 20.15 по красноярскому времени. Интернет-пользователи могут посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах зимней Универсиады-2019 в социальных сетях: «ВКонтакте» – на русском языке, Facebook – на английском. Кроме того, в Красноярске шоу можно увидеть в режиме реального времени на больших экранах в фан-зонах: в Парке Универсиады возле Большого концертного зала и на выходе с Виноградовского моста; на Театральной площади; у торгового центра «Красноярье» и в восточной части острова Татышев. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:81 Завтра, 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» состоится торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Трёхчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, начнётся ровно в 20.19 по местному времени и будет транслироваться более чем на 60 стран мира.XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске – это первые в истории зимние Студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу Студенческих игр впервые.Церемония открытия будет посвящена истории Сибири и её культурным традициям, сценарий шоу не разглашается. Подготовка мероприятия продолжалась больше двух лет. В представлении задействованы лучшие красноярские коллективы. В числе хедлайнеров Алексей Воробьев (Alex Sparrow), NYUSHA, Зара (Zara), а также четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.Режиссёр шоу – известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух. Церемония продлится более трёх часов. Важными элементами программы станет парад спортсменов, представляющих свои страны, и торжественное зажжение чаши огня – заключительный этап эстафеты огня.Церемония открытия Студенческих игр будет транслироваться более чем на 60 стран мира. Российские телезрители увидят её на «Первом канале», «Матч ТВ» и «Енисей». Эфир начнётся в 20.15 по красноярскому времени. Интернет-пользователи могут посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах зимней Универсиады-2019 в социальных сетях: «ВКонтакте» – на русском языке, Facebook – на английском.Кроме того, в Красноярске шоу можно увидеть в режиме реального времени на больших экранах в фан-зонах: в Парке Универсиады возле Большого концертного зала и на выходе с Виноградовского моста; на Театральной площади; у торгового центра «Красноярье» и в восточной части острова Татышев.Фото с официального сайта Универсиады-2019