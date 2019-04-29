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29 апреля 2019, 17:25



Юные Кулибины представили на финальный этап открытого городского фестиваля изобретений и технических решений «Я сам!» свои творения.

Выставка работ участников фестиваля на станции юных техников стала финальной точкой в совместном проекте управления общего и дошкольного образования и клуба «Профнавигатор» управления корпоративных проектов компании «Норникель» - «Навигатор будущего». Свои изобретения и рационализаторские работы, выполненные в различных техниках и из различных материалов, представили ученики 34 школ и трёх учреждений дополнительного образования, а также трёх детских садов. 128 работ презентовали юные изобретатели в возрасте от 5 до 18 лет, 110 авторов были отмечены дипломами и ценными подарками. Победителей определяли в четырёх возрастных группах по семи номинациям: «Игры и игрушки», «Безумные или полезные изобретения», «Станки и приспособления», «Наглядные пособия для школы», «Спортивно-технические модели», «Художественно-техническое творчество» и «Легоконструирование». Изобретения оценивало жюри из двух десятков экспертов – представителей образовательных учреждений Норильска и сотрудников компании «Норникель». Чего только не было на выставке! Ветрогенератор «Светлячок», зубная щётка с автоматической подачей зубной пасты, модель разворачивающегося моста, звездоход «Россия» и прочие космические модели будущего, различные модели планеров, ночник в виде скорпиона, сделанный из металлических запчастей с пультом переключения света, множество наглядных и учебных пособий, обучающих компьютерных программ и детских развивающих игр. Большинство представленных моделей имеют прикладной характер и способны сделать повседневную жизнь легче и проще не только людям, но и их домашним питомцам. Так, Тимофей Попов, ученик 3 «Б» класса гимназии № 4 создал механическую кормушку для своего восьмимесячного щенка Грома. В основе его работы часовой механизм, который выставляется на определённый промежуток времени и в нужный момент открывает отсек с кормом. Это позволяет кормить щенка строго по времени даже в отсутствие дома хозяев и не допускать у питомца перееданий. Кормушка абсолютно безопасна для животного. Кроме того, изобретение оснащено подсветкой, чтобы миска была видна в темноте. Другую полезную вещь оценят все без исключения хозяйки – это приспособление для очистки окон и стеклянных поверхностей. Эту полезную в хозяйстве вещь презентовал ученик 3 «Б» класса школы № 28 Степан Войтенко. Работа сделана из подручных материалов: поролоновых губок, двух магнитов и салфетки для протирания окон. Приспособление легко можно сделать самостоятельно и при необходимости дополнить длинной ручкой, чтобы достать до самых дальних уголков окна. Мечта преподавателей геометрии, черчения и технологии - многофункциональная линейка, которая совмещает в себе циркуль, транспортир, обычную линейку и специальное гнездо для мела. Прибор создан на базе уровня и позволяет сделать чёткую и точную разметку на любой поверхности. Создатели такой линейки – Александр Тихонов и Влад Камалитдинов из 37-й школы. Не менее интересна оказалась модель ветрогенератора для освещения театра и Театральной площади Станислава Шикеня, третьеклассника из 14-й школы. Мальчик всерьёз озабочен темой экологии и сохранения природных ресурсов и в свободное от учёбы время занимается изучением и поиском альтернативных способов получения энергии. На фото: презентация модели разворачивающегося моста Фото Ирины Яринской

Просмотров:278 Многие изобретения можно хоть сейчас использовать в быту и даже на производстве.Выставка работ участников фестиваля на станции юных техников стала финальной точкой в совместном проекте управления общего и дошкольного образования и клуба «Профнавигатор» управления корпоративных проектов компании «Норникель» - «Навигатор будущего». Свои изобретения и рационализаторские работы, выполненные в различных техниках и из различных материалов, представили ученики 34 школ и трёх учреждений дополнительного образования, а также трёх детских садов.128 работ презентовали юные изобретатели в возрасте от 5 до 18 лет, 110 авторов были отмечены дипломами и ценными подарками. Победителей определяли в четырёх возрастных группах по семи номинациям: «Игры и игрушки», «Безумные или полезные изобретения», «Станки и приспособления», «Наглядные пособия для школы», «Спортивно-технические модели», «Художественно-техническое творчество» и «Легоконструирование». Изобретения оценивало жюри из двух десятков экспертов – представителей образовательных учреждений Норильска и сотрудников компании «Норникель».Чего только не было на выставке! Ветрогенератор «Светлячок», зубная щётка с автоматической подачей зубной пасты, модель разворачивающегося моста, звездоход «Россия» и прочие космические модели будущего, различные модели планеров, ночник в виде скорпиона, сделанный из металлических запчастей с пультом переключения света, множество наглядных и учебных пособий, обучающих компьютерных программ и детских развивающих игр.Большинство представленных моделей имеют прикладной характер и способны сделать повседневную жизнь легче и проще не только людям, но и их домашним питомцам. Так, Тимофей Попов, ученик 3 «Б» класса гимназии № 4 создал механическую кормушку для своего восьмимесячного щенка Грома. В основе его работы часовой механизм, который выставляется на определённый промежуток времени и в нужный момент открывает отсек с кормом. Это позволяет кормить щенка строго по времени даже в отсутствие дома хозяев и не допускать у питомца перееданий. Кормушка абсолютно безопасна для животного. Кроме того, изобретение оснащено подсветкой, чтобы миска была видна в темноте.Другую полезную вещь оценят все без исключения хозяйки – это приспособление для очистки окон и стеклянных поверхностей. Эту полезную в хозяйстве вещь презентовал ученик 3 «Б» класса школы № 28 Степан Войтенко. Работа сделана из подручных материалов: поролоновых губок, двух магнитов и салфетки для протирания окон. Приспособление легко можно сделать самостоятельно и при необходимости дополнить длинной ручкой, чтобы достать до самых дальних уголков окна.Мечта преподавателей геометрии, черчения и технологии - многофункциональная линейка, которая совмещает в себе циркуль, транспортир, обычную линейку и специальное гнездо для мела. Прибор создан на базе уровня и позволяет сделать чёткую и точную разметку на любой поверхности. Создатели такой линейки – Александр Тихонов и Влад Камалитдинов из 37-й школы.Не менее интересна оказалась модель ветрогенератора для освещения театра и Театральной площади Станислава Шикеня, третьеклассника из 14-й школы. Мальчик всерьёз озабочен темой экологии и сохранения природных ресурсов и в свободное от учёбы время занимается изучением и поиском альтернативных способов получения энергии.На фото: презентация модели разворачивающегося мостаФото Ирины Яринской