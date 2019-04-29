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29 апреля 2019, 19:21



Норильчане пробились в финальный этап чемпионата Европы по юнифайд-футболу.

В групповом этапе наша команда провела пять игр, в трёх из которых победила и в одном сыграла вничью. Норильчанам, которых возглавляет тренер Михаил Озарко, этого оказалось достаточно, чтобы со второго места выйти в заключительный этап турнира. В финальном матче они встретились со сборной Татарстана и победили со счетом 3:2, что и позволило им завоевать путёвку на чемпионат Европы по юнифайд-футболу, который с 25 по 28 июня состоится в литовском Каунасе. Добавим, что юнифайд-футбол - игра по правилам мини-футбола, только с большим количеством участников - семь на семь, и вместо паркета - травяное покрытие. Размеры площадки – 70х50 метров (максимум) и 50х35 метров (минимум). Главной особенностью игры является состав участников, который строго регламентирован - одинаковое количество спортсменов-воспитанников интерната и столько же футболистов из полных семей. Фото участников соревнований

Просмотров:264 В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская спартакиада специальной олимпиады, в рамках которой спортсмены выявляли сильнейших в пауэрлифтинге, футболе, мини-футболе и юнифайд-футболе. В последнем направлении соревновались и норильчане.В групповом этапе наша команда провела пять игр, в трёх из которых победила и в одном сыграла вничью. Норильчанам, которых возглавляет тренер Михаил Озарко, этого оказалось достаточно, чтобы со второго места выйти в заключительный этап турнира.В финальном матче они встретились со сборной Татарстана и победили со счетом 3:2, что и позволило им завоевать путёвку на чемпионат Европы по юнифайд-футболу, который с 25 по 28 июня состоится в литовском Каунасе.Добавим, что юнифайд-футбол - игра по правилам мини-футбола, только с большим количеством участников - семь на семь, и вместо паркета - травяное покрытие. Размеры площадки – 70х50 метров (максимум) и 50х35 метров (минимум). Главной особенностью игры является состав участников, который строго регламентирован - одинаковое количество спортсменов-воспитанников интерната и столько же футболистов из полных семей.Фото участников соревнований