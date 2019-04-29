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29 апреля 2019, 19:22



В Норильске определились победители в традиционных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Суббота, полдень. В БОКМО царит оживлённая праздничная атмосфера: совсем скоро девять семей работников бюджетных учреждений и сотрудников силовых структур начнут состязаться различных эстафетах, организованных управлением по спорту администрации Норильска. С балкона спортплощадки своих фаворитов поддерживают болельщики – многие из них заготовили фанатские кричалки и плакаты. В каждой команде по три спортсмена: папа, мама и главная ударная сила семейства – ребёнок. Участников и гостей праздника приветствовал заместитель начальника управления по спорту Виталий Панов. Он поблагодарил их за активное содействие пропаганде здорового образа жизни, пожелал удачи и интересной борьбы: - Отрадно, что вы – взрослые, на личном примере показываете детям, что спорт и физкультура дарят каждому из нас море позитива и бодрость духа. Продолжайте любить спорт, занимайтесь физкультурой, и впереди вас будут ждать новые успехи в работе и учёбе. Соревнования проходили в дружеской и весёлой атмосфере, но каждая команда была нацелена только на победу. Полуфинал состоял из четырёх эстафет, участникам нужно было продемонстрировать быстроту, выносливость, меткость и, что самое главное, - сплоченность. Сразу же определилась лидирующая группа семей. По итогам промежуточного подсчёта очков лучше других выступила семья Слипак. За ней расположились семьи Скляр и Земцовых. Финалистов принимал плавательный бассейн. Здесь на первый план выдвинулись самые юные пловцы – именно от них зависела судьба всей дружины. Долгое время на воде лидировала та же тройка, что и в БОКМО, но ближе к финишу серьезную конкуренцию соперникам оказала семья Бекбердиновых, которая и завоевала бронзовые медали. То, чья копилка побед пополнится чемпионским званием, решилось в заключительной эстафете. Семья Скляр буквально на последнем дыхании опередила своих визави - семью Слипак и завевала заветный титул. - Мы впервые на таких соревнованиях, - признались победители – папа Владлен, мама Екатерина и девятилетний Вадим, представляющие группу компаний «Жар.Птица». – Соперничество выдалось жёстким, победить было нелегко. Но так как Вадим занимается плаванием, на воде у нас было кое-какое преимущество, и нам удалось обойти другую семью, которая также была достойна первого места. В следующем году мы обязательно вновь заявимся на состязание, ведь теперь нам предстоит отстоять звание чемпионов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:414 Старты прошли в два этапа: первый – в Доме спорта БОКМО, финальный – в городском плавательном бассейне.Суббота, полдень. В БОКМО царит оживлённая праздничная атмосфера: совсем скоро девять семей работников бюджетных учреждений и сотрудников силовых структур начнут состязаться различных эстафетах, организованных управлением по спорту администрации Норильска. С балкона спортплощадки своих фаворитов поддерживают болельщики – многие из них заготовили фанатские кричалки и плакаты. В каждой команде по три спортсмена: папа, мама и главная ударная сила семейства – ребёнок.Участников и гостей праздника приветствовал заместитель начальника управления по спорту Виталий Панов. Он поблагодарил их за активное содействие пропаганде здорового образа жизни, пожелал удачи и интересной борьбы:- Отрадно, что вы – взрослые, на личном примере показываете детям, что спорт и физкультура дарят каждому из нас море позитива и бодрость духа. Продолжайте любить спорт, занимайтесь физкультурой, и впереди вас будут ждать новые успехи в работе и учёбе.Соревнования проходили в дружеской и весёлой атмосфере, но каждая команда была нацелена только на победу. Полуфинал состоял из четырёх эстафет, участникам нужно было продемонстрировать быстроту, выносливость, меткость и, что самое главное, - сплоченность. Сразу же определилась лидирующая группа семей.По итогам промежуточного подсчёта очков лучше других выступила семья Слипак. За ней расположились семьи Скляр и Земцовых.Финалистов принимал плавательный бассейн. Здесь на первый план выдвинулись самые юные пловцы – именно от них зависела судьба всей дружины. Долгое время на воде лидировала та же тройка, что и в БОКМО, но ближе к финишу серьезную конкуренцию соперникам оказала семья Бекбердиновых, которая и завоевала бронзовые медали. То, чья копилка побед пополнится чемпионским званием, решилось в заключительной эстафете. Семья Скляр буквально на последнем дыхании опередила своих визави - семью Слипак и завевала заветный титул.- Мы впервые на таких соревнованиях, - признались победители – папа Владлен, мама Екатерина и девятилетний Вадим, представляющие группу компаний «Жар.Птица». – Соперничество выдалось жёстким, победить было нелегко. Но так как Вадим занимается плаванием, на воде у нас было кое-какое преимущество, и нам удалось обойти другую семью, которая также была достойна первого места. В следующем году мы обязательно вновь заявимся на состязание, ведь теперь нам предстоит отстоять звание чемпионов.Фото Владимира Макушкина