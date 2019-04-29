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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:54 Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании NordStar, прокомментировал ситуацию, сложившуюся с переносом рейсов и самолётами Boeing 737 Max-8.
16:53 26 апреля в Великом Новгороде на 73-м году жизни не стало Анатолия Кошелева, бывшего главного режиссёра Заполярного театра драмы.
16:36 Управление норильского образования высоко оценило победу своего педагога на краевом уровне конкурса «Учитель года – 2019».
15:58 В аэропорту Домодедово проходит акция «Обними друга перед полётом» - для тех, кто боится летать, работают собаки-терапевты.
15:16 Во дворце спорта «Арктика» прошёл кубок города по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди мужчин и женщин.
15:14 Поликлиники Норильска скорректировали график работы на майские выходные.
15:03 Брошенный на дорогах и улицах транспорт затрудняет снегоуборку и представляет опасность для горожан.
14:10 «Норникель» объявляет о наборе в команды экологического марафона «Понеслось-2019».
14:09 В пятый раз в Норильске пройдет карнавал, на этот раз он будет посвящен году театра.
13:48 Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
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