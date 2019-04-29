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29 апреля 2019, 19:42



Норильчанка - в числе лучших. Определены победители краевого конкурса «Учитель года Красноярского края – 2019».





Всем участникам на церемонии награждения в столице края вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.Абсолютным лидером конкурса в этом году стал Алексей Потёмкин, учитель информатики из Ачинска, - именно он будет представлять Красноярский край на всероссийском финале «Учителя года - 2019».



Фото участников конкурса

Просмотров:205 Ими стали десять участников краевого профессионального конкурса. Среди них - представительница Норильска учитель математики школы № 41 Елена Разглядная.Напомним, конкурс проходил в несколько этапов, в состязании участвовали 84 педагога с 45 территорий Красноярского края. От нашего города изначально выступали четверо педагогов. Елена Разглядная попала в двадцатку полуфиналистов и в дальнейшей борьбе - в десятку призеров.Всем участникам на церемонии награждения в столице края вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.Абсолютным лидером конкурса в этом году стал Алексей Потёмкин, учитель информатики из Ачинска, - именно он будет представлять Красноярский край на всероссийском финале «Учителя года - 2019».Фото участников конкурса