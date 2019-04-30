Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 11:39



Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех районах Большого Норильска.

В среду, 8 мая, в Городском центре культуры состоится праздничный концерт для ветеранов «В пять часов вечера после войны», который начнётся, как понятно из названия, в 17 часов. Празднование Дня Победы 9 Мая в Центральном районе начнётся в 10.15 с традиционного движения сводного парадного расчёта и колонны автомобильной техники по чётной стороне центральной улицы города. В это время на нечётной стороне Ленинского проспекта в районе дома № 43 выстроится Бессмертный полк, чтобы в 10.30 отправиться к площади Памяти Героев. Замыкают колонну Бессмертного полка знаменосцы, к рядам которых смогут присоединиться все желающие со своими флагами. У поворота на улицу Севастопольскую, колонны перестроятся таким образом: возглавят шествие барабанщицы Кайерканской школы искусств, за ними пройдут юнармейцы, затем - бойцы сводного парадного расчёта и техника, завершает шествие Бессмертный полк. Ровно в 11 часов на площади Памяти Героев начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после этого состоится возложение венков и цветов к Вечному огню. К 12 часам на Комсомольской площади Бессмертный полк встретят праздничной программой «Песни Победы» творческие коллективы. Уличные гулянья на площади запланированы до 16 часов. Во время гуляний будут работать полевые кухни, они традиционно разместятся на Комсомольской площади по соседству с фотозоной и недалеко от Кирова, 10. В полдень в Музее Норильска «Полковой блиндаж» распахнёт свои двери. Работать музей будет до 15 часов. С 14 до 14.45 по чётной стороне Ленинского проспекта - от Комсомольской площади до Театральной и обратно - состоится легкоатлетический забег «1945 метров». В 14 часов в публичной библиотеке пройдёт культурно-просветительская акция «Чтобы помнили!». Норильчане смогут совершить интерактивное путешествие в военное время в ходе исторической реконструкции «Битва за Берлин», интеллектуальное лото «Битва за Диксон», поэтический экскурс «Эх, дороги…» от участников театральной студии «Красная строка». Также горожан ждёт интереснейшая тематическая кинопрограмма в видеозале кинотеатра «Родина». 9 Мая в 14 часов норильчанам покажут военную драму «Жди меня»; в 16 часов - документальный фильм «Оборона Диксона», а в 17.00 – историческую ленту «Семь пар нечистых». 10 мая в видеозале в 14 часов можно будет увидеть военную драму «Два бойца»; в 16.00 – документальный фильм «Берлин», а в 17.30 горожане увидят военный фильм «Спасти Ленинград». Фото Ирины Яринской

Просмотров:271 Мероприятия, предваряющие основной праздник, начнутся 7 мая с открытия в 18 часов в Музее Норильска выставки из фондов музея «Брестская крепость-герой» (Республика Беларусь, г. Брест).В среду, 8 мая, в Городском центре культуры состоится праздничный концерт для ветеранов «В пять часов вечера после войны», который начнётся, как понятно из названия, в 17 часов.Празднование Дня Победы 9 Мая в Центральном районе начнётся в 10.15 с традиционного движения сводного парадного расчёта и колонны автомобильной техники по чётной стороне центральной улицы города. В это время на нечётной стороне Ленинского проспекта в районе дома № 43 выстроится Бессмертный полк, чтобы в 10.30 отправиться к площади Памяти Героев. Замыкают колонну Бессмертного полка знаменосцы, к рядам которых смогут присоединиться все желающие со своими флагами. У поворота на улицу Севастопольскую, колонны перестроятся таким образом: возглавят шествие барабанщицы Кайерканской школы искусств, за ними пройдут юнармейцы, затем - бойцы сводного парадного расчёта и техника, завершает шествие Бессмертный полк.Ровно в 11 часов на площади Памяти Героев начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сразу после этого состоится возложение венков и цветов к Вечному огню.К 12 часам на Комсомольской площади Бессмертный полк встретят праздничной программой «Песни Победы» творческие коллективы. Уличные гулянья на площади запланированы до 16 часов. Во время гуляний будут работать полевые кухни, они традиционно разместятся на Комсомольской площади по соседству с фотозоной и недалеко от Кирова, 10.В полдень в Музее Норильска «Полковой блиндаж» распахнёт свои двери. Работать музей будет до 15 часов.С 14 до 14.45 по чётной стороне Ленинского проспекта - от Комсомольской площади до Театральной и обратно - состоится легкоатлетический забег «1945 метров».В 14 часов в публичной библиотеке пройдёт культурно-просветительская акция «Чтобы помнили!». Норильчане смогут совершить интерактивное путешествие в военное время в ходе исторической реконструкции «Битва за Берлин», интеллектуальное лото «Битва за Диксон», поэтический экскурс «Эх, дороги…» от участников театральной студии «Красная строка».Также горожан ждёт интереснейшая тематическая кинопрограмма в видеозале кинотеатра «Родина». 9 Мая в 14 часов норильчанам покажут военную драму «Жди меня»; в 16 часов - документальный фильм «Оборона Диксона», а в 17.00 – историческую ленту «Семь пар нечистых».10 мая в видеозале в 14 часов можно будет увидеть военную драму «Два бойца»; в 16.00 – документальный фильм «Берлин», а в 17.30 горожане увидят военный фильм «Спасти Ленинград».Фото Ирины Яринской