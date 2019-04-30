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30 апреля 2019, 11:40



В Талнахе основные события начнутся 9 Мая в час дня.

С 13.30 до 15.30 на площади Горняков пройдут праздничные гуляния «Звенит Победой, май цветущий». А в Талнахском филиале Музея Норильска (ул. Енисейская, 8а) в 13.00 начнётся день открытых дверей «Полковой блиндаж». Посетить музей можно будет до 18 часов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:246 На площади Победы, перед КДЦ им. Вл. Высоцкого, состоится митинг, а в 13.15 шествие Бессмертного полка отправится по маршруту площадь Победы – площадь Горняков.С 13.30 до 15.30 на площади Горняков пройдут праздничные гуляния «Звенит Победой, май цветущий».А в Талнахском филиале Музея Норильска (ул. Енисейская, 8а) в 13.00 начнётся день открытых дверей «Полковой блиндаж». Посетить музей можно будет до 18 часов.Фото Ирины Яринской