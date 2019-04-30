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30 апреля 2019, 11:43



Празднование Дня Победы в Кайеркане начнется 9 Мая в 13.30.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:241 В это время на Центральной площади пройдёт возложение цветов к подножию памятной стелы. С 14 часов шествие Бессмертного полка пройдёт по улицам Школьной и Шахтёрской - к площади Ледового дворца спорта. В 14.20 здесь жителей района поздравят руководители города, депутаты, официальные лица. В 14.40 здесь же начнутся народные гулянья с полевыми кухнями и праздничный концерт «Великий день! Великая Победа!». В программе концерта – выступление бессменной «Брасс-банды», ансамблей «Росвесник», «Горлица» и других.Фото Ирины Яринской