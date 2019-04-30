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30 апреля 2019, 12:43



В понедельник авиакомпания NordStar перевезла первых пассажиров по маршруту Норильск – Воронеж – Сочи.

Для пассажиров, следующих рейсом до Воронежа, доступна услуга мультимодальной перевозки. Норильчане смогут продолжить путешествие до городов Липецка, Курска, Белгорода, Тамбова и Старого Оскола на междугородних автобусах с удобными короткими стыковками между авиаперелетом и автобусными рейсами. Оформить такую стыковку можно заранее на этапе покупки авиабилета в билетных агентствах. На направлении Норильск – Сочи доступны субсидированные тарифы в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению». Воспользоваться специальным тарифом могут граждане России до 23 лет и старше 55 лет (женщины) или старше 60 лет (мужчины), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы. В конце 2018 года в число людей, которые могут воспользоваться льготным тарифом, вошли и многодетные семьи. Оформление авиабилетов ведется на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в билетных агентствах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:393 Полеты будут выполняться с 29 апреля еженедельно по понедельникам на самолетах Boeing 737-800. Вылет из Норильска – в 13.45, прилет в Воронеж – в 14.55 местного времени, далее вылет из Воронежа – в 15.55, прибытие в аэропорт Сочи – в 17.55. Вылет обратного рейса из Сочи – в 18.55, прибытие в Воронеж – в 20.55, далее вылет из Воронежа – в 21.55 и прибытие в аэропорт Норильска – в 06.45 следующих суток.Для пассажиров, следующих рейсом до Воронежа, доступна услуга мультимодальной перевозки. Норильчане смогут продолжить путешествие до городов Липецка, Курска, Белгорода, Тамбова и Старого Оскола на междугородних автобусах с удобными короткими стыковками между авиаперелетом и автобусными рейсами. Оформить такую стыковку можно заранее на этапе покупки авиабилета в билетных агентствах.На направлении Норильск – Сочи доступны субсидированные тарифы в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению». Воспользоваться специальным тарифом могут граждане России до 23 лет и старше 55 лет (женщины) или старше 60 лет (мужчины), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы. В конце 2018 года в число людей, которые могут воспользоваться льготным тарифом, вошли и многодетные семьи.Оформление авиабилетов ведется на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в билетных агентствах.Фото Владимира Макушкина