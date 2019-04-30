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30 апреля 2019, 12:44



Норильчанам рассказали о возможностях франшизы.

На встречу с экспертами пришли более 20 человек. Среди них начинающие и опытные бизнесмены, а также те, кто только задумывается о создании собственного дела. Приглашенные спикеры рассказали о преимуществах ведения бизнеса по франшизе, научили правильно выбирать нишу и анализировать конкурентоспособность среды с учетом специфики территории. Полученные знания слушатели закрепили на деловой игре: на примере двух успешных бизнес-кейсов участники разобрали весь путь, который необходимо пройти каждому франчайзи. Развитие бизнеса в Норильске – одно из приоритетных направлений деятельности АРН. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в ноябре прошлого года создана информационная площадка Центра готового бизнеса и франчайзинга. ЦГБФ помогает предпринимателям в поиске форм ведения бизнеса и формировании новых объектов социальной сферы, торговли, предоставления услуг и производства по принципу «одного окна». До конца года на базе агентства пройдет два обучающих курса для представителей МСП. Первый нацелен на разработку бизнес-плана для дальнейшей реализации проекта и запуска нового дела. Второй ориентирован на уже действующих бизнесменов, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. Предпринимаемые меры, как ожидается, будут способствовать увеличению бизнесменов в Норильске, внедрению высоких стандартов предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования, созданию комфортной среды для гостей города и обеспечения норильчан качественными услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мегаполисов.

Просмотров:246 Тренинг для действующих и потенциальных предпринимателей на площадке Агентства развития Норильска провели Юрий Михайличенко, исполнительный вице-президент Российской ассоциации франчайзинга, Елена Коростылева, соучредитель компании «Тонус-клуб», и Александра Стогова, соучредитель медицинского центра «Атлант».На встречу с экспертами пришли более 20 человек. Среди них начинающие и опытные бизнесмены, а также те, кто только задумывается о создании собственного дела. Приглашенные спикеры рассказали о преимуществах ведения бизнеса по франшизе, научили правильно выбирать нишу и анализировать конкурентоспособность среды с учетом специфики территории. Полученные знания слушатели закрепили на деловой игре: на примере двух успешных бизнес-кейсов участники разобрали весь путь, который необходимо пройти каждому франчайзи.Развитие бизнеса в Норильске – одно из приоритетных направлений деятельности АРН. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в ноябре прошлого года создана информационная площадка Центра готового бизнеса и франчайзинга. ЦГБФ помогает предпринимателям в поиске форм ведения бизнеса и формировании новых объектов социальной сферы, торговли, предоставления услуг и производства по принципу «одного окна». До конца года на базе агентства пройдет два обучающих курса для представителей МСП. Первый нацелен на разработку бизнес-плана для дальнейшей реализации проекта и запуска нового дела. Второй ориентирован на уже действующих бизнесменов, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.Предпринимаемые меры, как ожидается, будут способствовать увеличению бизнесменов в Норильске, внедрению высоких стандартов предпринимательской деятельности за счет франчайзинга и автоматизации бизнес-планирования, созданию комфортной среды для гостей города и обеспечения норильчан качественными услугами, товарами и сервисами, доступными жителям мегаполисов.