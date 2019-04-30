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30 апреля 2019, 13:47



7 мая в НГИИ пройдет конференция «Опыт и перспективы строительства, эксплуатации зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах».

Инициатор и организатор мероприятия – Арктический мерзлотный исследовательский центр, созданный в качестве научного структурного подразделения на базе института. «Известно, что в период строительства Норильска основные инженерные вопросы решались достаточно успешно для своего времени. По истечении многих лет появились новые серьезные проблемы, связанные не только с эксплуатацией отдельных зданий и сооружений, но и с процессами, развивающимися на всей застроенной территории. На новом уровне возродились вопросы обеспечения устойчивости зданий и сооружений», - отмечает руководитель НГИИ. Приглашенные гости конференции: Ринат Ахметчин, Андрей Малков, Александр Пестряков, Дмитрий Карасев, Николай Жигулин, Евгений Войник, а также генеральные директора всех управляющих компаний НПР. Фото Ирины Яринской

Просмотров:307 По словам и.о. ректора Норильского государственного индустриального института Дмитрия Дуброва, подобные форумы способствуют решению сложнейших вопросов, связанных с сохранением и дальнейшей эксплуатацией зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах. Результаты конференции привнесут новую инновационную позицию в данных исследованиях.Инициатор и организатор мероприятия – Арктический мерзлотный исследовательский центр, созданный в качестве научного структурного подразделения на базе института.«Известно, что в период строительства Норильска основные инженерные вопросы решались достаточно успешно для своего времени. По истечении многих лет появились новые серьезные проблемы, связанные не только с эксплуатацией отдельных зданий и сооружений, но и с процессами, развивающимися на всей застроенной территории. На новом уровне возродились вопросы обеспечения устойчивости зданий и сооружений», - отмечает руководитель НГИИ.Приглашенные гости конференции: Ринат Ахметчин, Андрей Малков, Александр Пестряков, Дмитрий Карасев, Николай Жигулин, Евгений Войник, а также генеральные директора всех управляющих компаний НПР.Фото Ирины Яринской