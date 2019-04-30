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30 апреля 2019, 13:48



Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

В 2019 году в смотре-конкурсе приняли участие 106 предприятий, что значительно больше, чем в прошлом году. Победителей традиционно определяли в каждой группе. Лучшими стали: - «Норильскавтоматика» - среди промышленных предприятий; - блок строительных материалов, конструкций и цемента ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» - среди строительных организаций; - предприятие технологического железнодорожного транспорта – среди транспортных предприятий; - «Коммунальные объединённые системы» - в сфере ЖКХ, бытового обслуживания, торговли и общественного питания; - культурно–досуговый центр «Юбилейный» - среди учреждений культуры; - спортивная школа № 2 – среди учреждений спорта; - детский сад № 82 «Сказка» - среди дошкольных образовательных учреждений; - школа № 37 – среди общеобразовательных учреждений; - станция юных техников – среди учреждений дополнительного образования; - Комплексный центр социального обслуживания населения – в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг; - управление социальной политики администрации города Норильска – в группе «Прочие организации».

Просмотров:275 Конкурс проводится с 2006 года среди организаций, предприятий, учреждений Норильска. Оцениваются итоги работы за предыдущий год.В 2019 году в смотре-конкурсе приняли участие 106 предприятий, что значительно больше, чем в прошлом году. Победителей традиционно определяли в каждой группе. Лучшими стали:- «Норильскавтоматика» - среди промышленных предприятий;- блок строительных материалов, конструкций и цемента ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» - среди строительных организаций;- предприятие технологического железнодорожного транспорта – среди транспортных предприятий;- «Коммунальные объединённые системы» - в сфере ЖКХ, бытового обслуживания, торговли и общественного питания;- культурно–досуговый центр «Юбилейный» - среди учреждений культуры;- спортивная школа № 2 – среди учреждений спорта;- детский сад № 82 «Сказка» - среди дошкольных образовательных учреждений;- школа № 37 – среди общеобразовательных учреждений;- станция юных техников – среди учреждений дополнительного образования;- Комплексный центр социального обслуживания населения – в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг;- управление социальной политики администрации города Норильска – в группе «Прочие организации».