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30 апреля 2019, 14:09



В пятый раз в Норильске пройдет карнавал, на этот раз он будет посвящен году театра.

В этом году 1 июня выпадает на субботу, поэтому ожидается особенно многочисленное и красочное шествие. Основное условие участия в карнавале – наличие на участниках костюмов или их элементов, изготовленных своими руками. Для этого для всех желающих проведут мастер-классы по изготовлению шляпок, масок и других аксессуаров. Обучающий цикл длится в течение трех дней - с пятницы по воскресенье, продолжительность его – два часа в день. Первый день (пятница) – начало заготовки в технике папье-маше, просушка изделия. Второй день (суббота) – обработка, корректировка, просушка изделия, грунтовка. Третий день (воскресенье) – работа с красками, домашнее задание по интерактиву с маской, шляпой для формирования образа. Количество участников одного трехдневного цикла 6-10 человек. Пройдут мастер-классы во все субботы и воскресенья мая в здании будущего Арктического музея (Комсомольская,37). Там, к слову, организована пропускная система: необходимо иметь при себе удостоверение личности. Для командного участия в карнавале необходимо в срок до 5 мая направить заявку на адрес учредителя карнавала: ул. Пушкина, 12, каб. 4, ведущему специалисту отдела развития отраслевых услуг УДКиИ Ирине Николаевне Кремен, тел. 43-72-45 доб. 2836, e-mail KremenIN@norilsk-city.ru. Организаторы карнавала: управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, Ассоциация организаторов фестивалей уличных театров России, Городской центр культуры. Фабрика подготовки карнавала работает при уличном театре абсурда «В ожидании Солнца». На фото - Карнавал-2018 Фото Владимира Макушкина

Просмотров:309 Всех желающих приглашают включаться в подготовку к чудо-чадо-карнавалу «В городе - театр!», который пройдет по традиции в первый день лета.В этом году 1 июня выпадает на субботу, поэтому ожидается особенно многочисленное и красочное шествие. Основное условие участия в карнавале – наличие на участниках костюмов или их элементов, изготовленных своими руками. Для этого для всех желающих проведут мастер-классы по изготовлению шляпок, масок и других аксессуаров.Обучающий цикл длится в течение трех дней - с пятницы по воскресенье, продолжительность его – два часа в день.Первый день (пятница) – начало заготовки в технике папье-маше, просушка изделия. Второй день (суббота) – обработка, корректировка, просушка изделия, грунтовка.Третий день (воскресенье) – работа с красками, домашнее задание по интерактиву с маской, шляпой для формирования образа. Количество участников одного трехдневного цикла 6-10 человек. Пройдут мастер-классы во все субботы и воскресенья мая в здании будущего Арктического музея (Комсомольская,37). Там, к слову, организована пропускная система: необходимо иметь при себе удостоверение личности.Для командного участия в карнавале необходимо в срок до 5 мая направить заявку на адрес учредителя карнавала: ул. Пушкина, 12, каб. 4, ведущему специалисту отдела развития отраслевых услуг УДКиИ Ирине Николаевне Кремен, тел. 43-72-45 доб. 2836, e-mail KremenIN@norilsk-city.ru.Организаторы карнавала: управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, Ассоциация организаторов фестивалей уличных театров России, Городской центр культуры. Фабрика подготовки карнавала работает при уличном театре абсурда «В ожидании Солнца».На фото - Карнавал-2018Фото Владимира Макушкина