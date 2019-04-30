Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 14:10



«Норникель» объявляет о наборе в команды экологического марафона «Понеслось-2019».

«Традиционно марафон «Понеслось» состоит из четырёх этапов, в которые входят экознания и экодела, направленные на улучшение экологии теми средствами и ресурсами, которые у нас есть, - рассказала начальник управления благотворительных команд «Норникеля» Наталья Дунаева. - А завершится марафон в октябре в Сочи слётом активных волонтёров». Главная задача команд-участниц - придумать своё «экодело», собственный проект, имеющий экологическую направленность, и реализовать его от начала до конца. Участникам будет предложено четыре направления, по которым можно разрабатывать проекты. «Мой мир из окна» включает в себя, например, работы по благоустройству дворов и придомовых территорий, их уборку, создание пунктов по сбору вторсырья или тематические дни соседей. «Мой мир - мой город» предполагает создание экологических общественных пространств, эколектории, кинопоказы и мастер-классы, благоустройство городского пространства и близлежащих территорий, проведение экологических праздников. «Мой мир - заповедная природа» - это партнёрские проекты с заповедными территориями, школы заповедных экскурсоводов, помощь при проведении мероприятий заповедников. «Мир, в котором я живу» - проекты, в которых задействованы несколько регионов участников, направленных на привлечение внимания к экологическим проблемам северных территорий, презентации туристического потенциала своего региона и т. д. Направление, ресурсы и форму экопроекта выбирают сами команды. Если же «экодело» будет одобрено к реализации, «Норникель» профинансирует его, выделив сумму в 100 тысяч рублей. При этом проект нужно не только реализовать, но и хорошо представить его, например, рассказывая о своём «экоделе» в соцсетях. По всем вопросам можно обращаться к куратору проекта Ольге Тухватуллиной по номеру 25-81-48

Просмотров:289 В Москве, В Норильске, в Дудинке, в Мончегорске и Чите, во всех городах присутствия «Норникеля» началось формирование команд для участия в четвёртом экологическом марафоне «Понеслось». Для участия в проекте нужно сформировать команду из 5-12 человек. В ней могут принять участие и сотрудники предприятий «Норникеля», и жители города. Если своей команды у вас нет, но есть идеи и желание участвовать, то организаторы вам помогут найти единомышленников. Для этого можно обратиться к куратору проекта. Формирование команд продлится до 14 мая, а 17 мая экомарафон официально стартует в Норильске.«Традиционно марафон «Понеслось» состоит из четырёх этапов, в которые входят экознания и экодела, направленные на улучшение экологии теми средствами и ресурсами, которые у нас есть, - рассказала начальник управления благотворительных команд «Норникеля» Наталья Дунаева. - А завершится марафон в октябре в Сочи слётом активных волонтёров».Главная задача команд-участниц - придумать своё «экодело», собственный проект, имеющий экологическую направленность, и реализовать его от начала до конца. Участникам будет предложено четыре направления, по которым можно разрабатывать проекты. «Мой мир из окна» включает в себя, например, работы по благоустройству дворов и придомовых территорий, их уборку, создание пунктов по сбору вторсырья или тематические дни соседей. «Мой мир - мой город» предполагает создание экологических общественных пространств, эколектории, кинопоказы и мастер-классы, благоустройство городского пространства и близлежащих территорий, проведение экологических праздников. «Мой мир - заповедная природа» - это партнёрские проекты с заповедными территориями, школы заповедных экскурсоводов, помощь при проведении мероприятий заповедников. «Мир, в котором я живу» - проекты, в которых задействованы несколько регионов участников, направленных на привлечение внимания к экологическим проблемам северных территорий, презентации туристического потенциала своего региона и т. д. Направление, ресурсы и форму экопроекта выбирают сами команды. Если же «экодело» будет одобрено к реализации, «Норникель» профинансирует его, выделив сумму в 100 тысяч рублей. При этом проект нужно не только реализовать, но и хорошо представить его, например, рассказывая о своём «экоделе» в соцсетях.По всем вопросам можно обращаться к куратору проекта Ольге Тухватуллиной по номеру 25-81-48