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30 апреля 2019, 15:03

Брошенный на дорогах и улицах транспорт затрудняет снегоуборку и представляет опасность для горожан.


По словам Евгения Болгова, начальника отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», брошенные автомобили создают серьёзные трудности как для качественной снегоуборки, так и для дорожного движения.
«Брошенные на обочинах «подснежники» сужают проезжую часть, не дают возможности разъехаться двум автомобилям, – пояснил Евгений Болгов. – В районе городской свалки машина, стоящая на обочине с прошлого года, заузила ширину проезжей части как минимум на метр».
Чаще всего такими «брошенками» становятся автомобили с техническими неисправностями или серьёзными поломками. Как правило, это недорогие машины, и их владельцам проще оставить машину на обочине, чем вызывать эвакуатор и затем её ремонтировать.
«Обращаюсь к автовладельцам с просьбой своевременно убирать своё имущество с улиц и дорог города, чтобы подготовка к паводку проходила более эффективно и горожанам было комфортно передвигаться по улицам и дворам», – резюмировал Евгений Болгов.
Фото Ирины Яринской
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