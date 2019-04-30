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30 апреля 2019, 15:03



Брошенный на дорогах и улицах транспорт затрудняет снегоуборку и представляет опасность для горожан.

«Брошенные на обочинах «подснежники» сужают проезжую часть, не дают возможности разъехаться двум автомобилям, – пояснил Евгений Болгов. – В районе городской свалки машина, стоящая на обочине с прошлого года, заузила ширину проезжей части как минимум на метр». Чаще всего такими «брошенками» становятся автомобили с техническими неисправностями или серьёзными поломками. Как правило, это недорогие машины, и их владельцам проще оставить машину на обочине, чем вызывать эвакуатор и затем её ремонтировать. «Обращаюсь к автовладельцам с просьбой своевременно убирать своё имущество с улиц и дорог города, чтобы подготовка к паводку проходила более эффективно и горожанам было комфортно передвигаться по улицам и дворам», – резюмировал Евгений Болгов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:250 По словам Евгения Болгова, начальника отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», брошенные автомобили создают серьёзные трудности как для качественной снегоуборки, так и для дорожного движения.«Брошенные на обочинах «подснежники» сужают проезжую часть, не дают возможности разъехаться двум автомобилям, – пояснил Евгений Болгов. – В районе городской свалки машина, стоящая на обочине с прошлого года, заузила ширину проезжей части как минимум на метр».Чаще всего такими «брошенками» становятся автомобили с техническими неисправностями или серьёзными поломками. Как правило, это недорогие машины, и их владельцам проще оставить машину на обочине, чем вызывать эвакуатор и затем её ремонтировать.«Обращаюсь к автовладельцам с просьбой своевременно убирать своё имущество с улиц и дорог города, чтобы подготовка к паводку проходила более эффективно и горожанам было комфортно передвигаться по улицам и дворам», – резюмировал Евгений Болгов.Фото Ирины Яринской