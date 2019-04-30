Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 15:14



Поликлиники Норильска скорректировали график работы на майские выходные.

3, 4, 10 и 11 мая в поликлинике на ул. Талнахской, 76, с 9 до 15 часов будут работать дежурные терапевт и хирург. 4 и 11 мая в это же время также пациентов примут офтальмолог и отоларинголог. Стоматологическая поликлиника на Солнечном проезде, 6, детские поликлиники на ул. Бегичева, 24а, и ул. Богдана Хмельницкого, 18, в эти дни будут работать с 8 до 14 часов. Травмпункт на Котульского, 4, принимает круглосуточно. Поликлиника на Солнечном проезде, 7а, – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая будет закрыта. В талнахской поликлинике 3, 4, 10 и 11 мая с 8 до 14 будут дежурить терапевт, педиатр, гинеколог и стоматолог, с 8 до 13 - хирург. Травматолог готов принять пациентов 3 и 4 мая с 9 до 14, 11 мая – с 8 до 13. ЛОР и дерматовенеролог - 4 и 11 мая с 9 до 12, а невролог и офтальмолог – только 11 мая с 9 до 12. Доврачебный, процедурный и перевязочный кабинеты, кабинет ЭКГ и регистратура в эти дни отработают с 8 до 14 часов. В кайерканской поликлинике медицинскую помощь и консультации можно будет получить с 8 до 14 часов. На дежурство выйдут терапевт, педиатр, хирург (кроме 3 мая), стоматолог, гинеколог и рентгенолог. Также будут работать кабинеты неотложной помощи и процедурный кабинет.

Просмотров:268 1 и 9 мая в поликлиниках выходные. Соответственно, предпраздничные рабочие дни – 30 апреля и 8 мая – сокращённые.3, 4, 10 и 11 мая в поликлинике на ул. Талнахской, 76, с 9 до 15 часов будут работать дежурные терапевт и хирург. 4 и 11 мая в это же время также пациентов примут офтальмолог и отоларинголог. Стоматологическая поликлиника на Солнечном проезде, 6, детские поликлиники на ул. Бегичева, 24а, и ул. Богдана Хмельницкого, 18, в эти дни будут работать с 8 до 14 часов. Травмпункт на Котульского, 4, принимает круглосуточно. Поликлиника на Солнечном проезде, 7а, – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая будет закрыта.В талнахской поликлинике 3, 4, 10 и 11 мая с 8 до 14 будут дежурить терапевт, педиатр, гинеколог и стоматолог, с 8 до 13 - хирург. Травматолог готов принять пациентов 3 и 4 мая с 9 до 14, 11 мая – с 8 до 13. ЛОР и дерматовенеролог - 4 и 11 мая с 9 до 12, а невролог и офтальмолог – только 11 мая с 9 до 12. Доврачебный, процедурный и перевязочный кабинеты, кабинет ЭКГ и регистратура в эти дни отработают с 8 до 14 часов.В кайерканской поликлинике медицинскую помощь и консультации можно будет получить с 8 до 14 часов. На дежурство выйдут терапевт, педиатр, хирург (кроме 3 мая), стоматолог, гинеколог и рентгенолог. Также будут работать кабинеты неотложной помощи и процедурный кабинет.