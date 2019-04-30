Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 15:16



Во дворце спорта «Арктика» прошёл кубок города по пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди мужчин и женщин.

Абсолютным победителем в женском разряде стала мастер спорта Наталья Сараманова, в мужском – КМС Илья Чумаков. Кроме того, определены победители в каждой весовой категории. Среди женщин чемпионами стали Анастасия Панчурина (в/к 52 кг), Екатерина Бондарчук (в/к 57 кг), Александра Насухина (63 кг), Наталья Сараманова (72 кг), Надежда Вербицкая (84 кг). Среди мужчин – Николай Сучинский (в/к 59), Хайеруллах Уруджев (66 кг), Янек Кочергин (74 кг), Антон Мосалов (83 кг), Илья Чумаков (93 кг), Денис Бондарчук (105 кг), Сергей Кузнецов (120 кг). Как рассказал главный секретарь соревнований Евгений Кретов, в командном зачёте первое место заняла команда «Арктики», набрав 50 баллов, второе – команда «СШЕ» (38 баллов), бронзовым призёром стала команда «Горняк» (36 баллов). Фото участников соревнований

Просмотров:231 В соревнованиях участвовали 54 спортсмена из Норильска и Дудинки, выступавшие в трёх упражнениях – приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга. Итоги соревнований подводились в личном и командном зачётах.Абсолютным победителем в женском разряде стала мастер спорта Наталья Сараманова, в мужском – КМС Илья Чумаков. Кроме того, определены победители в каждой весовой категории. Среди женщин чемпионами стали Анастасия Панчурина (в/к 52 кг), Екатерина Бондарчук (в/к 57 кг), Александра Насухина (63 кг), Наталья Сараманова (72 кг), Надежда Вербицкая (84 кг). Среди мужчин – Николай Сучинский (в/к 59), Хайеруллах Уруджев (66 кг), Янек Кочергин (74 кг), Антон Мосалов (83 кг), Илья Чумаков (93 кг), Денис Бондарчук (105 кг), Сергей Кузнецов (120 кг).Как рассказал главный секретарь соревнований Евгений Кретов, в командном зачёте первое место заняла команда «Арктики», набрав 50 баллов, второе – команда «СШЕ» (38 баллов), бронзовым призёром стала команда «Горняк» (36 баллов).Фото участников соревнований