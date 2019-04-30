Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 15:58



В аэропорту Домодедово проходит акция «Обними друга перед полётом» - для тех, кто боится летать, работают собаки-терапевты.

«Собака успокаивает человека, вызывает положительные эмоции. В основном в акции участвуют дети, вне зависимости от того, боятся летать или нет, - делится с журналистом «Заполярки» организатор акции. - Во время такого общения счастливы все - и люди, и собаки. Мы следим за состоянием псов, если видим, что они устают, одного четвероногого сменяет другой. Собаки «работают» в две смены». В этот раз в акции принимают участие 14 собак. Они дежурят с 11 до 16 часов на втором этаже аэропорта возле лифта. Познакомиться с питомцами фонда «Вторая жизнь» и найти себе друга можно на сайте 2lifepets.ru Фото Надежды Сидор

Просмотров:260 Акция проходит уже второй раз и преследует совершенно конкретные цели. Собаки, участвующие в «обнимашках», - члены Национальной ассоциации «Объединенные энималтерапевты» и подопечные фонда «Вторая жизнь». Они ищут хозяев и будут счастливы, если кто-то из пассажиров станет их другом навсегда. Но и повышенное внимание людей псам нравится безмерно.«Собака успокаивает человека, вызывает положительные эмоции. В основном в акции участвуют дети, вне зависимости от того, боятся летать или нет, - делится с журналистом «Заполярки» организатор акции. - Во время такого общения счастливы все - и люди, и собаки. Мы следим за состоянием псов, если видим, что они устают, одного четвероногого сменяет другой. Собаки «работают» в две смены».В этот раз в акции принимают участие 14 собак. Они дежурят с 11 до 16 часов на втором этаже аэропорта возле лифта.Познакомиться с питомцами фонда «Вторая жизнь» и найти себе друга можно на сайте 2lifepets.ruФото Надежды Сидор