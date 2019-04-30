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30 апреля 2019, 16:36

Управление норильского образования высоко оценило победу своего педагога на краевом уровне конкурса «Учитель года – 2019».


Учитель математики из норильской школы № 41 Елена Разглядная вернулась из Красноярска с большой победой. В финале краевого конкурса «Учитель года Красноярского края» она вошла в десятку победителей.
Напомним, в марте этого года Елена стала финалисткой муниципального этапа конкурса, в начале апреля вместе с тремя коллегами из Норильска представляла нашу территорию в крае и - единственная из четвёрки норильчан - прошла отборочный этап состязания, попав во второй тур конкурса и став его лауреатом.
Все испытания позволили педагогам из городов и сёл края продемонстрировать профессиональные умения формулировать проблему, ставить задачи, грамотно и оригинально презентовать решения.
Вернувшись с финальной церемонии с дипломом и специальной медалью победителя, на пресс-конференции для норильских СМИ Елена Разглядная рассказала, что представляло из себя участие в состязании.
«Конкурс делился на пять этапов. На одном надо было продемонстрировать методики своей работы, то, на что мы делаем акценты в своей деятельности. Далее следовало провести полноценные уроки в красноярской гимназии № 7. Третьим этапом был мастер-класс, где каждый конкурсант делился с коллегами профессиональными наработками. Последующие туры включали в себя презентацию собственных проектов, а также участие в дискуссии на темы, заданные кураторами конкурса», - поделилась финалистка в интервью «Заполярке».
Кстати, проект Елены Разглядной раскрывал вопросы финансовой грамотности - эту дисциплину сегодня изучают на уровне элективных курсов в старших классах общеобразовательной средней школы. На таких уроках ребята познают азы «прикладных» математических наук: как умело взять кредит, оформить страховку, узнают, что такое начисление пенсии и т. д.
«Система образования, которая в целом сложилась в Норильске, и предварительные мероприятия, проводимые в муниципалитете накануне этого форума, позволяют выдать такие итоги на уровне края. Наши учителя год от года показывают стабильно высокие результаты, несмотря на отдалённость региона и редкую возможность поучиться на специализированных занятиях для потенциальных участников «Учителя года». При отборе кандидатов мы всегда учитываем опыт предыдущих конкурсов. Ещё на местном этапе нам необходимо отобрать представителей для краевого состязания по многим критериям, среди которых - владение предметом, умение представить себя, коммуникабельность и даже внешний облик – поскольку, как водится, встречают по одёжке, а провожают по уму», - прокомментировал победу норильского учителя в финале краевого конкурса начальник норильского управления образования Андрей Колин.
Фото Ирины Яринской

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