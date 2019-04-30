Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 апреля 2019, 16:53



26 апреля в Великом Новгороде на 73-м году жизни не стало Анатолия Кошелева, бывшего главного режиссёра Заполярного театра драмы.

Впервые попал в Норильск в 1984 году, руководил театром до 1989 года. После проходил стажировку в Джексонском университете (США) по криминальной журналистике и электронным СМИ, много занимался телевидением: был главным режиссёром, главным редактором телекомпаний «ТВС», «ТВ-6 Москва-Новгород», «Триада». Со спектаклем «Идиот» по Ф. М. Достоевскому гастролировал в Англии. Вернулся в наш театр в 2001 году, работал очередным режиссёром, а с 2007-го снова его возглавил. В 2013-м Анатолий Леонидович уехал с семьёй из Норильска. Из отзыва о режиссёре театральных критиков Анастасии Ефремовой и Николая Жегина: «Анатолий Кошелев - человек интеллигентный, тонкий, добрый. Может быть, недостаточно жесткий для такой должности, но не довольно ли жестокости в этом мире? ...Если приглядеться к спектаклям Анатолия Кошелева, то отметишь его склонность неброско, тактично завязать разговор со зрителем и, начиная иногда с пустяков, выводить разговор на серьёзную, нешуточную тему, которая и заинтригует, и проймёт». Человек начитанный, сведущий во многих вопросах, замечательный рассказчик, Анатолий Леонидович очень часто основывал свои постановки на хорошем, проверенном временем литературном материале: сказки В. Гауфа и новеллы Дж. Бокаччо, рассказы А. П. Чехова и А. Вампилова, пьесы А. И. Островского и М. А. Булгакова. Был в его жизни и в истории нашего театра период, когда современная литература, освобождаясь от запретов, привносила в жизнь общества дыхание свободы, и нужно было обладать настоящей смелостью, чтобы дать ей дорогу на сцену. Во второй половине 80-х, когда Кошелев стал главным режиссёром театра, в репертуаре появились тексты авторов «внутренней эмиграции» советской России. Навсегда в историю нашего театра и города вошла постановка Кошелева по пьесе В. Левашова «Особое назначение» (о Завенягине в Норильске). Спектакль произвёл оглушительное впечатление - впервые не с трибуны, не со страниц газеты, а с театральной сцены прозвучала правда о Норильске. О том, что строили его заключённые, что для Завенягина «норильская командировка» была не почётным поручением, а ссылкой. «Особое назначение» вызвало не только общественный резонанс, но и атаку». (В. Толстов. Из книги «Летопись Норильска»). Иную степень внутренней свободы и правды обозначил ещё один спектакль режиссёра, также основанный на местном материале: в трудовом летнем лагере неформальная профашистская организация жестоко расправлялась с неугодными... - так в репертуаре театра появилась пьеса «ЧМО» В. Левашова. Это была настоящая «шоковая терапия»: нетрадиционно «вольная» лексика, звучащая со сцены, пугающая своей смелостью сцена избиения главного героя. Так что в интеллигентном и деликатном Анатолии Кошелеве было немало творческой смелости и мужества. Ведь он принимал вызовы времени, брал ответственность на себя, умел помочь и поддержать в трудную минуту. Таким его и запомнят.

Просмотров:251 Анатолий Леонидович окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерскую З. Я. Карагодского) в 1974 году. Работал главным режиссёром в драматических театрах Великого Новгорода и Нижнего Новгорода.Впервые попал в Норильск в 1984 году, руководил театром до 1989 года. После проходил стажировку в Джексонском университете (США) по криминальной журналистике и электронным СМИ, много занимался телевидением: был главным режиссёром, главным редактором телекомпаний «ТВС», «ТВ-6 Москва-Новгород», «Триада». Со спектаклем «Идиот» по Ф. М. Достоевскому гастролировал в Англии. Вернулся в наш театр в 2001 году, работал очередным режиссёром, а с 2007-го снова его возглавил. В 2013-м Анатолий Леонидович уехал с семьёй из Норильска.Из отзыва о режиссёре театральных критиков Анастасии Ефремовой и Николая Жегина: «Анатолий Кошелев - человек интеллигентный, тонкий, добрый. Может быть, недостаточно жесткий для такой должности, но не довольно ли жестокости в этом мире? ...Если приглядеться к спектаклям Анатолия Кошелева, то отметишь его склонность неброско, тактично завязать разговор со зрителем и, начиная иногда с пустяков, выводить разговор на серьёзную, нешуточную тему, которая и заинтригует, и проймёт».Человек начитанный, сведущий во многих вопросах, замечательный рассказчик, Анатолий Леонидович очень часто основывал свои постановки на хорошем, проверенном временем литературном материале: сказки В. Гауфа и новеллы Дж. Бокаччо, рассказы А. П. Чехова и А. Вампилова, пьесы А. И. Островского и М. А. Булгакова. Был в его жизни и в истории нашего театра период, когда современная литература, освобождаясь от запретов, привносила в жизнь общества дыхание свободы, и нужно было обладать настоящей смелостью, чтобы дать ей дорогу на сцену. Во второй половине 80-х, когда Кошелев стал главным режиссёром театра, в репертуаре появились тексты авторов «внутренней эмиграции» советской России. Навсегда в историю нашего театра и города вошла постановка Кошелева по пьесе В. Левашова «Особое назначение» (о Завенягине в Норильске). Спектакль произвёл оглушительное впечатление - впервые не с трибуны, не со страниц газеты, а с театральной сцены прозвучала правда о Норильске. О том, что строили его заключённые, что для Завенягина «норильская командировка» была не почётным поручением, а ссылкой. «Особое назначение» вызвало не только общественный резонанс, но и атаку». (В. Толстов. Из книги «Летопись Норильска»).Иную степень внутренней свободы и правды обозначил ещё один спектакль режиссёра, также основанный на местном материале: в трудовом летнем лагере неформальная профашистская организация жестоко расправлялась с неугодными... - так в репертуаре театра появилась пьеса «ЧМО» В. Левашова. Это была настоящая «шоковая терапия»: нетрадиционно «вольная» лексика, звучащая со сцены, пугающая своей смелостью сцена избиения главного героя. Так что в интеллигентном и деликатном Анатолии Кошелеве было немало творческой смелости и мужества. Ведь он принимал вызовы времени, брал ответственность на себя, умел помочь и поддержать в трудную минуту. Таким его и запомнят.