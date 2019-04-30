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30 апреля 2019, 16:54



Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании NordStar, прокомментировал ситуацию, сложившуюся с переносом рейсов и самолётами Boeing 737 Max-8.

«Так как авиакомпания продавала билеты с декабря прошлого года, рассчитывая на определённое количество машин, а полёты на Boeing 737 Max 8 остановили только в марте, у нас и возник такой коллапс. Эти самолёты мы не будем получать, пока не убедимся в безопасности выполнения программных, системных, коммерческих полётов на этом типе воздушных судов», - комментирует ситуацию Леонид Мохов. Тем временем с марта этого года компания Boeing доработала программное обеспечение на новые самолёты, их протестировали и уже подана заявка на эксплуатацию в федеральные авиационные власти. И только лишь после тщательной проверки Росавиация будет принимать решение об открытии полётов данного типа самолётов на территории России. По мнению Леонида Мохова, при самых оптимистичных прогнозах это случится в июле. «Учитывая сложность с флотом, мы фрахтуем у наших дружественных авиакомпаний самолёты и под их флагами, но с нашими билетами пассажиры будут перелетать в Москву, в Красноярск, в Сочи. Рейс Норильск — Нижний Новгород — Белгород мы смещаем по датам. Один из рейсов Норильск — Екатеринбург — Ростов вообще отменяем. И ещё два рейса Норильск — Уфа — Анапа и Норильск — Самара — Баку мы тоже снимаем. Это сезонные рейсы, они выполнялись только летом. Всех пассажиров, которые приобрели билеты в этих направлениях, мы обзваниваем и предлагаем им лететь в Самару или Баку через Москву. При этом авиакомпания все дополнительные расходы, с которыми может столкнуться пассажир, принимает на себя», - подчеркивает генеральный директор авиакомпании. Телефон круглосуточной горячей линии авиакомпании 8-800-700-8-007. На портале www.nordstar.ru также можно заказать обратный звонок.

Просмотров:285 В этом году авиакомпания NordStar приобрела три новых самолета Boeing 737 Max 8, первый из которых должен был пополнить авиапарк в апреле 2019 года, два остальных - в середине июня. Однако в марте из-за конструктивной особенности этой модели самолёта – недоработанных аэродинамических и маневренных характеристик – в большинстве стран мира, в том числе и в России, был введён запрет на эксплуатацию этих судов.«Так как авиакомпания продавала билеты с декабря прошлого года, рассчитывая на определённое количество машин, а полёты на Boeing 737 Max 8 остановили только в марте, у нас и возник такой коллапс. Эти самолёты мы не будем получать, пока не убедимся в безопасности выполнения программных, системных, коммерческих полётов на этом типе воздушных судов», - комментирует ситуацию Леонид Мохов.Тем временем с марта этого года компания Boeing доработала программное обеспечение на новые самолёты, их протестировали и уже подана заявка на эксплуатацию в федеральные авиационные власти. И только лишь после тщательной проверки Росавиация будет принимать решение об открытии полётов данного типа самолётов на территории России. По мнению Леонида Мохова, при самых оптимистичных прогнозах это случится в июле.«Учитывая сложность с флотом, мы фрахтуем у наших дружественных авиакомпаний самолёты и под их флагами, но с нашими билетами пассажиры будут перелетать в Москву, в Красноярск, в Сочи. Рейс Норильск — Нижний Новгород — Белгород мы смещаем по датам. Один из рейсов Норильск — Екатеринбург — Ростов вообще отменяем. И ещё два рейса Норильск — Уфа — Анапа и Норильск — Самара — Баку мы тоже снимаем. Это сезонные рейсы, они выполнялись только летом. Всех пассажиров, которые приобрели билеты в этих направлениях, мы обзваниваем и предлагаем им лететь в Самару или Баку через Москву. При этом авиакомпания все дополнительные расходы, с которыми может столкнуться пассажир, принимает на себя», - подчеркивает генеральный директор авиакомпании.Телефон круглосуточной горячей линии авиакомпании 8-800-700-8-007. На портале www.nordstar.ru также можно заказать обратный звонок.