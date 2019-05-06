Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 мая 2019, 14:28



В кайерканском спортивном комплексе определили сильнейших дзюдоистов Большого Норильска.

В неофициальном командном зачёте первое место заняли дзюдоисты Центрального района города, вторыми стали кайерканцы, третьими – талнахцы. В индивидуальном же зачёте увереннее других смотрелись Канан Абдуллаев (весовая категория 66 кг), Дмитрий Солуянов (81 кг), Артём Золотухин (90 кг). По словам тренера спортивной школы № 5 Даниса Манашова, прошедшие состязания стали заключительными общегородскими в этом учебно-тренировочном сезоне. Однако совсем скоро, 11 мая, состоится ещё и открытое первенство СШ-5 среди юношей и девушек. «В Кайеркане соревнования прошли на высоком уровне, борцы продемонстрировали хороший настрой и волю к победе, а исход встреч часто решался в самый последний момент», - сказал Данис Манашов. Также добавим, что если вопрос финансирования будет решён, то в конце мая норильчане отправятся в Омск на чемпионат Сибирского федерального округа, который станет отборочным на чемпионат России. Фото участников соревнований

Просмотров:355 В чемпионате и первенстве приняли участие около 200 спортсменов, которые выявляли сильнейших в трёх возрастных группах среди юношей и мужчин.В неофициальном командном зачёте первое место заняли дзюдоисты Центрального района города, вторыми стали кайерканцы, третьими – талнахцы. В индивидуальном же зачёте увереннее других смотрелись Канан Абдуллаев (весовая категория 66 кг), Дмитрий Солуянов (81 кг), Артём Золотухин (90 кг).По словам тренера спортивной школы № 5 Даниса Манашова, прошедшие состязания стали заключительными общегородскими в этом учебно-тренировочном сезоне. Однако совсем скоро, 11 мая, состоится ещё и открытое первенство СШ-5 среди юношей и девушек.«В Кайеркане соревнования прошли на высоком уровне, борцы продемонстрировали хороший настрой и волю к победе, а исход встреч часто решался в самый последний момент», - сказал Данис Манашов.Также добавим, что если вопрос финансирования будет решён, то в конце мая норильчане отправятся в Омск на чемпионат Сибирского федерального округа, который станет отборочным на чемпионат России.Фото участников соревнований