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6 мая 2019, 14:51



Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздуха в Сибири. В число проблемных городов вошел и Норильск.

Согласно поручению, Росгидромет, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха и обеспечить ее эффективность. Эта система будет создана в Норильске, Красноярске, Братске, Новокузнецке, Омске, Чите, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Челябинске и Череповце - «в целях оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения». Первый доклад должен быть представлен правительству до 15 октября 2019 года. Также премьер-министр поручил Росгидромету, Росприроднадзору, Минздраву России и Роспотребнадзору обеспечить создание и функционирование портала в интернете, на котором будет представлена информация о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха. Чиновникам необходимо отчитаться о проделанной работе до 5 февраля 2020 года.

Просмотров:4487 Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах страны, в том числе и в ряде сибирских городов. Об этом сообщается на сайте правительства России.Согласно поручению, Росгидромет, Росприроднадзор и Роспотребнадзор должны создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха и обеспечить ее эффективность. Эта система будет создана в Норильске, Красноярске, Братске, Новокузнецке, Омске, Чите, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Челябинске и Череповце - «в целях оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения». Первый доклад должен быть представлен правительству до 15 октября 2019 года.Также премьер-министр поручил Росгидромету, Росприроднадзору, Минздраву России и Роспотребнадзору обеспечить создание и функционирование портала в интернете, на котором будет представлена информация о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха. Чиновникам необходимо отчитаться о проделанной работе до 5 февраля 2020 года.