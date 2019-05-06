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6 мая 2019, 15:08



В российской мини-футбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф. На стадии 1/4 финала «Норильский никель» гостил в Тюмени, где взял верх со счетом 5:3 и уступил – 2:4.

Во второй игре у гостей блистали Ришат Котляров и Болинья. За «Тюмень» забили Андрей Соколов, Младен Коцич и Артем Антошкин (дважды). Плей-офф переезжает в Норильск. Поскольку каждая серия длится до трёх побед одной из команд, для выхода в следующую стадию норильчанам (или тюменцам) необходимо одержать ещё две победы. Путевку в полуфинал одна из команд может получить как в Норильске - матчи пройдут завтра, 7 мая, а также 8 мая (начало в 19.00), так и в Тюмени – в случае равного количества побед состоится решающая, пятая встреча 11 мая. Более подробный материал о встрече «Тюмени» и «Норильского никеля» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото mfktyumen.ru

Просмотров:283 В первом матче, в котором подопечные Евгения Куксевича оказались сильнее, у норильчан отличились Павел Соколов, Болинья, Сергей Сергеев и лучший бомбардир Суперлиги Руслан Кудзиев на 50-й минуте встречи. Ещё один мяч тюменцы забили в собственные ворота – «постарался» Андрей Батырев. В составе соперника результативными ударами отметились Сергей Крыкун, Алексей Упалев и Сергей Абрамов.Во второй игре у гостей блистали Ришат Котляров и Болинья. За «Тюмень» забили Андрей Соколов, Младен Коцич и Артем Антошкин (дважды).Плей-офф переезжает в Норильск. Поскольку каждая серия длится до трёх побед одной из команд, для выхода в следующую стадию норильчанам (или тюменцам) необходимо одержать ещё две победы. Путевку в полуфинал одна из команд может получить как в Норильске - матчи пройдут завтра, 7 мая, а также 8 мая (начало в 19.00), так и в Тюмени – в случае равного количества побед состоится решающая, пятая встреча 11 мая.Более подробный материал о встрече «Тюмени» и «Норильского никеля» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото mfktyumen.ru