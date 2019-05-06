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6 мая 2019, 15:20



В кайерканском Ледовом дворце прошёл блиц-турнир по хоккею, посвящённый Дню Победы.

В итоговом протоколе первое место заняли кайерканские «Стальные совы» (тренер Михаил Филяев), переигравшие в финале команду «Заполярник» из Центрального района города (тренер Евгений Тимченко) со счетом 3:2. Бронза досталась талнахской «Умке», которая одолела «Полярных волков» из Центрального района.

Просмотров:260 В играх приняли участие четыре команды воспитанников спортивной школы по зимним видам спорта. Дружины состязались по олимпийской системе.В итоговом протоколе первое место заняли кайерканские «Стальные совы» (тренер Михаил Филяев), переигравшие в финале команду «Заполярник» из Центрального района города (тренер Евгений Тимченко) со счетом 3:2. Бронза досталась талнахской «Умке», которая одолела «Полярных волков» из Центрального района.