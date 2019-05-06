Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 мая 2019, 15:22



В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы.

В итоговом протоколе третье место заняли талнахцы под руководством тренера Таймураза Цориева. Серебро досталось команде «Норильск-2008», тренер Николай Павлов. Победу же отпраздновали кайерканские мини-футболисты под началом Довлета Мамаева. Были определены и полезные игроки турнира, ими стали Савелий Муруев - «Кайеркан», Данила Алющенко – «Норильск-2008», Анар Оруджов – «Талнах», и Вадим Лепин – «Норильск-2009». Команды были награждены кубками и памятными сувенирами от управления по спорту администрации Норильска. Фото участников соревнований

Просмотров:276 Участниками соревнований, которые принял Дом физической культуры, стали четыре команды воспитанников спортивной школы № 6. Победителей выявляли по круговой системе в течение трёх дней.В итоговом протоколе третье место заняли талнахцы под руководством тренера Таймураза Цориева. Серебро досталось команде «Норильск-2008», тренер Николай Павлов. Победу же отпраздновали кайерканские мини-футболисты под началом Довлета Мамаева. Были определены и полезные игроки турнира, ими стали Савелий Муруев - «Кайеркан», Данила Алющенко – «Норильск-2008», Анар Оруджов – «Талнах», и Вадим Лепин – «Норильск-2009».Команды были награждены кубками и памятными сувенирами от управления по спорту администрации Норильска.Фото участников соревнований