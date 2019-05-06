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6 мая 2019, 16:29



Самолет авиакомпании NordStar совершил посадку в сложных метеоусловиях и выкатился за пределы взлетной полосы.

Сопутствующей причиной выкатывания, по предварительным данным, послужили сложные метеорологические условия в аэропорту Норильска, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:376 Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс ТИ-217 из Красноярска в Норильск, прибыл в аэропорт назначения в 13:35. На борту судна находились 101 пассажир и шесть членов экипажа. После посадки в условиях сильной метели произошло незначительное выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы на концевую полосу безопасности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, при осмотре воздушного судна повреждений не обнаружено, пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу.Сопутствующей причиной выкатывания, по предварительным данным, послужили сложные метеорологические условия в аэропорту Норильска, сообщает пресс-служба авиакомпании.