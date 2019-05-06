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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:51 В преддверии Дня Победы в «Арктике» прошли финальные соревнования военно-спортивной эстафеты «Будущий воин» – 2019.
18:35 Литературно-хореографические вечера «Тревожит памятью война» прошли в концертном зале Норильской детской школы искусств на Богдана Хмельницкого, 17 А.
18:05 На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску.
17:58 Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»
17:42 Сегодня в «Арктике» будет жарко. МФК «Норильский никель» принимает «Тюмень» в рамках третьей четвертьфинальной игры Суперлиги.
16:36 Дорожные службы вовсю готовятся к предстоящему паводку. Сегодня ведётся очистка от снега кюветов и водопропускных труб.
16:19 Норильчанин привлечён к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов.
15:38 Несмотря на непогоду, в Норильске проходят репетиции парадного шествия – город готовится ко Дню Победы.
14:21 Ледоход на Енисее постепенно приближается к Дудинке.
14:07 Более 30 норильских пенсионеров окончили университет «Активное долголетие»
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