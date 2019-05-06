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6 мая 2019, 18:11



«Спасибо деду за Победу!» сказали ветеранам благотворительный фонд «Территория добра» и горожане, которые приняли активное участие в благотворительной акции.

Силами неравнодушных норильчан была подготовлена замечательная концертная программа, проведены мастер-классы и организованы интерактивные зоны. Своё трогательное поздравление ветеранам адресовала юный волонтёр «Территории добра» Надежда Гончарова. Она прочитала для них стихотворение Сергея Алексеева «Подвиг у Дубосеково» о подвиге 28 панфиловцев, которое очень тронуло почётных гостей вечера. Великолепными музыкальными номерами поразил эстрадно-симфонический оркестр Норильского колледжа искусств, а студенты театрального отделения НКИ подготовили поэтическую композицию. Душевным и трогательным было выступление хора «Вдохновение». Здесь же прозвучало стихотворение Андрея Дементьева, посвященное Борису Полевому «Ну, что ты плачешь, медсестра…» - его читали представители администрации города, депутаты, общественники и предприниматели. Ну, и конечно вечер был бы невозможен без песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Её исполнил Олег Морозов, руководитель городской капеллы, преподаватель НКИ, а все присутствующие ему подпевали. В концертной программе приняли участие Кайерканская школа искусств, коллектив центра развития личности «Старт». Волонтеры-медики создали в атриуме «Арены» импровизированный полевой госпиталь, где обучали всех желающих оказывать первую помощь. Помимо этого студенты медицинского колледжа рассказывали посетителям медсанбата о врачах, медсестрах, санитарах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в ходе акции можно было написать послание солдату-победителю или увековечить имя и фамилию героя семьи на открытке памяти, сделать бумажного журавлика и поучаствовать в мастер-классах. Не меньшей популярностью пользовалась площадка, которую организовало Норильское «Боевое братство». Здесь были представлены макеты оружия времен Великой Отечественной войны, а также макеты современного оружия. Ну, и никак нельзя без курса молодого бойца и полосы препятствий. В ходе благотворительной акции было собрано 12 тысяч рублей. По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, эти деньги будут переданы городскому Совету ветеранов войны и труда для проведения праздничного чаепития и других мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы. Организаторами акции выступили благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и Норильский колледж искусств, партнёрами стали Норильский городской Совет ветеранов войны и труда, местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», а также творческие коллективы и сообщества Норильска. Поддержали акцию Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, медицинский колледж, Норильская детская художественная школа, волонтёры 41 школы и молодогвардейцы, фонд содействия развития казачества «Полярный лис». Фото предоставлено фондом "Территория добра"

Просмотров:336 Акция «Спасибо деду за Победу!» прошла в «Арене» в минувшие выходные.Силами неравнодушных норильчан была подготовлена замечательная концертная программа, проведены мастер-классы и организованы интерактивные зоны. Своё трогательное поздравление ветеранам адресовала юный волонтёр «Территории добра» Надежда Гончарова. Она прочитала для них стихотворение Сергея Алексеева «Подвиг у Дубосеково» о подвиге 28 панфиловцев, которое очень тронуло почётных гостей вечера.Великолепными музыкальными номерами поразил эстрадно-симфонический оркестр Норильского колледжа искусств, а студенты театрального отделения НКИ подготовили поэтическую композицию. Душевным и трогательным было выступление хора «Вдохновение». Здесь же прозвучало стихотворение Андрея Дементьева, посвященное Борису Полевому «Ну, что ты плачешь, медсестра…» - его читали представители администрации города, депутаты, общественники и предприниматели. Ну, и конечно вечер был бы невозможен без песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Её исполнил Олег Морозов, руководитель городской капеллы, преподаватель НКИ, а все присутствующие ему подпевали. В концертной программе приняли участие Кайерканская школа искусств, коллектив центра развития личности «Старт».Волонтеры-медики создали в атриуме «Арены» импровизированный полевой госпиталь, где обучали всех желающих оказывать первую помощь. Помимо этого студенты медицинского колледжа рассказывали посетителям медсанбата о врачах, медсестрах, санитарах, участвовавших в Великой Отечественной войне.Также в ходе акции можно было написать послание солдату-победителю или увековечить имя и фамилию героя семьи на открытке памяти, сделать бумажного журавлика и поучаствовать в мастер-классах. Не меньшей популярностью пользовалась площадка, которую организовало Норильское «Боевое братство». Здесь были представлены макеты оружия времен Великой Отечественной войны, а также макеты современного оружия. Ну, и никак нельзя без курса молодого бойца и полосы препятствий.В ходе благотворительной акции было собрано 12 тысяч рублей. По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, эти деньги будут переданы городскому Совету ветеранов войны и труда для проведения праздничного чаепития и других мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.Организаторами акции выступили благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и Норильский колледж искусств, партнёрами стали Норильский городской Совет ветеранов войны и труда, местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», а также творческие коллективы и сообщества Норильска. Поддержали акцию Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, медицинский колледж, Норильская детская художественная школа, волонтёры 41 школы и молодогвардейцы, фонд содействия развития казачества «Полярный лис».Фото предоставлено фондом "Территория добра"