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7 мая 2019, 10:15



Главный приз в турнире сильнейших: «Оганер» - лауреат конкурса имени Годенко. Они снова лучшие.

В состав жюри конкурса вошли заслуженные работники культуры и искусств России, ведущие педагоги-хореографы учебных заведений, балетмейстеры, художественные руководители крупнейших творческих коллективов страны. Они отмечали, что судейство в мероприятии такого масштаба – дело исключительно трудное, потому что уровень мастерства у всех конкурсантов очень высок, и определять лучшего пришлось по мельчайшим нюансам техники исполнения и характерных особенностей народных элементов. Норильск на конкурсе представлял народный ансамбль народного танца «Оганер» с четырьмя хореографическими композициями: в номинации «Обработка народно-сценического танца» в возрастной категории 15-18 лет ребята танцевали «Праздничную плясовую» и «Арагонскую хоту», а в возрастной категории 18-25 лет – представили «Казачий пляс «Гуляй, станица!» и «Праздничную «Калинку». Руководитель ансамбля Владимир Фролочкин, который побывал со своим коллективом в самых разных точках планеты, участвовал и побеждал в конкурсах самого разного уровня, говорит, что такого накала эмоций и такого волнения он не припомнит, несмотря на то, что на счету «Оганера» выступления на сценах России, Европы, Азии, Австралии. «Ребята прочувствовали значимость момента и станцевали лучше, чем обычно. Я не ожидал такого результата, потому что в соперниках у нас были коллективы из колледжей искусств и хореографических училищ, возраст танцоров - 20-26 лет, а у меня в старшей группе ребятам 18-21 год, некоторым чуть больше 15, то есть разница в опыте огромная. Когда объявляли победителей, мы поняли, что не получили ни третье, ни второе место, да и диплом первой степени от нас ушел, все расстроились, решили, что зря съездили. И вдруг – лауреаты! Ребята прямо на сцене кричали так, что сорвали голоса», - делится впечатлениями хореограф ансамбля. Младшая возрастная группа удостоена диплома второй степени, что также очень почетно. «Даже просто оказаться на одной сцене с коллективами настолько высокого класса – это уже победа, а получить второе место в своей возрастной номинации – настоящий успех», - подчеркивает Фролочкин. Немалая заслуга в уровне танцевального мастерства ребят принадлежит Зарифе Фролочкиной, она работает в основном над женскими партиями в постановках, сама танцует в старшей группе и успех коллектива – это и ее заслуга. Коллеги по цеху принимали норильчан очень тепло. С интересом рассматривали костюмы, интересовались, где их заказывали. Руководитель «Оганера» с гордостью делился тем, что и костюмы для ансамбля шьют за счет муниципалитета, да и на конкурс ребята поехали благодаря муниципальной программе «Одаренные дети», которая много лет работает в Норильске. По возвращении домой Владимир Фролочкин отмечает, что такого класса мероприятия позволяют ребятам увидеть навыки других танцоров, сравнить свои умения, показать, чего они сами стоят, дают толчок к росту - именно в таких конкурсах и стоит участвовать. Поздравляя звездный коллектив, Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города, отмечает, что поучаствовать в этом конкурсе для Норильска было очень важно. «Мы понимали, что в Красноярск на конкурс имени Михаила Годенко съедутся сильнейшие коллективы страны, и нам очень отрадно отметить настолько высокую победу «Оганера». Я хочу подчеркнуть и роль руководителя ансамбля: важно ведь не только уметь танцевать, важно сплотить вокруг себя детей, повести их за собой, вывести их на достойный уровень, научить дисциплине, быть командой, понимать руководителя с полуслова, – говорит Ирина Субочева. - В Норильске существует серьезная проблема: в распоряжении муниципалитета нет такой площадки, на которой могли бы танцевать большие коллективы, где можно было бы профессионально оттачивать мастерство. Сцены и Городского центра культуры, и культурно-досуговых центров Талнаха и Кайеркана не достаточно велики. Поэтому, когда ансамбль приезжает в чужой город, ребятам надо быстро адаптироваться к сцене большей площади, чем они привыкли. Это дополнительный источник волнений. Тем не менее, коллектив отлично справился со всеми задачами и очень достойно представил свой город». Завершился конкурс 1 мая гала-концертом «Дети – Мастеру! Годенко - 100!» в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии. Символично, что гала-концерт прошел в день рождения Михаила Годенко и стал данью уважения великому мастеру. Фото оргкомитета конкурса им.Годенко

Просмотров:235 Всероссийский конкурс любительских хореографических коллективов, в этом году приуроченный к 100-летнему юбилею Михаила Годенко, проходил в Красноярске с 29 апреля по 1 мая. Это масштабное мероприятие проводится ежегодно на протяжении более 30 лет, его бессменный организатор - Государственный центр народного творчества Красноярского края. В этом году конкурс проходил в два этапа. В первом из 70 творческих коллективов, заявившихся на участие, в результате заочного конкурсного отбора – по видеоматериалам - для участия были приглашены 39 ансамблей из 15 регионов страны, более тысячи танцоров. В очном этапе участники представили своё мастерство в номинациях «Обработка народно-сценического танца» и «Стилизация народно-сценического танца» в нескольких возрастных группах: от 10 до 25 лет.В состав жюри конкурса вошли заслуженные работники культуры и искусств России, ведущие педагоги-хореографы учебных заведений, балетмейстеры, художественные руководители крупнейших творческих коллективов страны. Они отмечали, что судейство в мероприятии такого масштаба – дело исключительно трудное, потому что уровень мастерства у всех конкурсантов очень высок, и определять лучшего пришлось по мельчайшим нюансам техники исполнения и характерных особенностей народных элементов.Норильск на конкурсе представлял народный ансамбль народного танца «Оганер» с четырьмя хореографическими композициями: в номинации «Обработка народно-сценического танца» в возрастной категории 15-18 лет ребята танцевали «Праздничную плясовую» и «Арагонскую хоту», а в возрастной категории 18-25 лет – представили «Казачий пляс «Гуляй, станица!» и «Праздничную «Калинку». Руководитель ансамбля Владимир Фролочкин, который побывал со своим коллективом в самых разных точках планеты, участвовал и побеждал в конкурсах самого разного уровня, говорит, что такого накала эмоций и такого волнения он не припомнит, несмотря на то, что на счету «Оганера» выступления на сценах России, Европы, Азии, Австралии.«Ребята прочувствовали значимость момента и станцевали лучше, чем обычно. Я не ожидал такого результата, потому что в соперниках у нас были коллективы из колледжей искусств и хореографических училищ, возраст танцоров - 20-26 лет, а у меня в старшей группе ребятам 18-21 год, некоторым чуть больше 15, то есть разница в опыте огромная. Когда объявляли победителей, мы поняли, что не получили ни третье, ни второе место, да и диплом первой степени от нас ушел, все расстроились, решили, что зря съездили. И вдруг – лауреаты! Ребята прямо на сцене кричали так, что сорвали голоса», - делится впечатлениями хореограф ансамбля.Младшая возрастная группа удостоена диплома второй степени, что также очень почетно. «Даже просто оказаться на одной сцене с коллективами настолько высокого класса – это уже победа, а получить второе место в своей возрастной номинации – настоящий успех», - подчеркивает Фролочкин. Немалая заслуга в уровне танцевального мастерства ребят принадлежит Зарифе Фролочкиной, она работает в основном над женскими партиями в постановках, сама танцует в старшей группе и успех коллектива – это и ее заслуга.Коллеги по цеху принимали норильчан очень тепло. С интересом рассматривали костюмы, интересовались, где их заказывали. Руководитель «Оганера» с гордостью делился тем, что и костюмы для ансамбля шьют за счет муниципалитета, да и на конкурс ребята поехали благодаря муниципальной программе «Одаренные дети», которая много лет работает в Норильске.По возвращении домой Владимир Фролочкин отмечает, что такого класса мероприятия позволяют ребятам увидеть навыки других танцоров, сравнить свои умения, показать, чего они сами стоят, дают толчок к росту - именно в таких конкурсах и стоит участвовать.Поздравляя звездный коллектив, Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города, отмечает, что поучаствовать в этом конкурсе для Норильска было очень важно.«Мы понимали, что в Красноярск на конкурс имени Михаила Годенко съедутся сильнейшие коллективы страны, и нам очень отрадно отметить настолько высокую победу «Оганера». Я хочу подчеркнуть и роль руководителя ансамбля: важно ведь не только уметь танцевать, важно сплотить вокруг себя детей, повести их за собой, вывести их на достойный уровень, научить дисциплине, быть командой, понимать руководителя с полуслова, – говорит Ирина Субочева. - В Норильске существует серьезная проблема: в распоряжении муниципалитета нет такой площадки, на которой могли бы танцевать большие коллективы, где можно было бы профессионально оттачивать мастерство. Сцены и Городского центра культуры, и культурно-досуговых центров Талнаха и Кайеркана не достаточно велики. Поэтому, когда ансамбль приезжает в чужой город, ребятам надо быстро адаптироваться к сцене большей площади, чем они привыкли. Это дополнительный источник волнений. Тем не менее, коллектив отлично справился со всеми задачами и очень достойно представил свой город».Завершился конкурс 1 мая гала-концертом «Дети – Мастеру! Годенко - 100!» в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии. Символично, что гала-концерт прошел в день рождения Михаила Годенко и стал данью уважения великому мастеру.Фото оргкомитета конкурса им.Годенко