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7 мая 2019, 13:25



S7 Airlines предлагает россиянам назвать рейсы в честь героев Великой Отечественной войны.

Имя своего героя можно присвоить одному из более 2450 рейсов S7 Airlines, которые выполняются с 6 по 12 мая 2019 года. Во время полёта бортпроводники назовут имя участника Великой Отечественной войны, в честь которого назван этот рейс, и расскажут его историю. Расписание именных рейсов будет регулярно обновляться на странице акции на сайте авиакомпании. Чтобы принять участие в проекте «Рейс героя», нужно подать заявку на официальном сайте s7.ru и указать имя, звание и место службы героя, в честь которого предлагается назвать рейс S7 Airlines. Информацией об этом рейсе участники акции могут поделиться в своих социальных сетях. Сегодня 387 рейсов уже названы именами народных героев. Среди них – Фёдор Алексеев, дед норильчанки Аиды Алексеевой. Постоянная участница акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Аида Алексеева, узнав о проекте S7, заполнила анкету на сайте авиакомпании, рассказав о своём деде, стрелке Красной Армии, имевшем награды за мужество и пропавшем без вести в августе 1942-го. Трое его сыновей, внуки и правнуки, собрав по крупицам некоторую информацию о предке, не теряют надежды узнать, где он похоронен. Сегодня, 7 мая, на рейсе авиакомпании S7 Санкт-Петербург - Ярославль командир воздушного судна расскажет пассажирам о красноармейце Фёдоре Алексееве. Чтобы помнили. Фото с официального сайта авиакомпании

Просмотров:207 Традиционная акция «Рейс героя», приуроченная к Дню Победы, стартовала 4 мая. В её рамках участники проекта могут назвать рейсы авиакомпании именами своих близких, участников Великой Отечественной войны.Имя своего героя можно присвоить одному из более 2450 рейсов S7 Airlines, которые выполняются с 6 по 12 мая 2019 года. Во время полёта бортпроводники назовут имя участника Великой Отечественной войны, в честь которого назван этот рейс, и расскажут его историю. Расписание именных рейсов будет регулярно обновляться на странице акции на сайте авиакомпании.Чтобы принять участие в проекте «Рейс героя», нужно подать заявку на официальном сайте s7.ru и указать имя, звание и место службы героя, в честь которого предлагается назвать рейс S7 Airlines. Информацией об этом рейсе участники акции могут поделиться в своих социальных сетях.Сегодня 387 рейсов уже названы именами народных героев.Среди них – Фёдор Алексеев, дед норильчанки Аиды Алексеевой. Постоянная участница акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Аида Алексеева, узнав о проекте S7, заполнила анкету на сайте авиакомпании, рассказав о своём деде, стрелке Красной Армии, имевшем награды за мужество и пропавшем без вести в августе 1942-го. Трое его сыновей, внуки и правнуки, собрав по крупицам некоторую информацию о предке, не теряют надежды узнать, где он похоронен.Сегодня, 7 мая, на рейсе авиакомпании S7 Санкт-Петербург - Ярославль командир воздушного судна расскажет пассажирам о красноармейце Фёдоре Алексееве. Чтобы помнили.Фото с официального сайта авиакомпании