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7 мая 2019, 14:07



Норильск скорбит вместе с родными погибших в самолёте в Шереметьево.

«Страшное событие, оборвавшее жизни более 40 человек, не оставило равнодушным ни одного норильчанина. Мы искренне сопереживаем всем, кто потерял родных и любимых людей в произошедшей катастрофе. От имени всех норильчан выражаю глубокие соболезнования тем, кого коснулась тяжёлая боль утраты. Светлая память погибшим. Сил и мужества их семьям. Скорейшего выздоровления пострадавшим».

Просмотров:201 Глава Норильска Ринат Ахметчин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе 5 мая в аэропорту Шереметьево:«Страшное событие, оборвавшее жизни более 40 человек, не оставило равнодушным ни одного норильчанина. Мы искренне сопереживаем всем, кто потерял родных и любимых людей в произошедшей катастрофе. От имени всех норильчан выражаю глубокие соболезнования тем, кого коснулась тяжёлая боль утраты. Светлая память погибшим. Сил и мужества их семьям. Скорейшего выздоровления пострадавшим».