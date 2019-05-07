Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 мая 2019, 14:07



Более 30 норильских пенсионеров окончили университет «Активное долголетие»

Сертификаты об освоении образовательной программы торжественно вручила исполняющая обязанности заместителя главы города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. «По желанию норильчан впервые в городе мы открыли «Университет третьего возраста». Сегодня уже чествуем первых выпускников. Желаю вам дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом», - поздравила выпускников Светлана Бабурина. Также дипломами главы города Норильска за активное участие в реализации проекта «Активное долголетие», за оказанную помощь и поддержку учебного процесса отмечены Наталья Федянина, директор Музея Норильска, Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики и другие представители организаций города. Напомним, открытие норильского филиала университета состоялось в октябре прошлого года. Соглашение о сотрудничестве подписали начальник Управления социальной политики Светлана Бабурина, ректор Норильского филиала университета «Активное долголетие» Эдилия Ерохина и руководитель «Капитал Групп» Эдуард Локтьев. На базе университета действуют четыре факультета, которые были определены по результатам проведённого анкетирования среди потенциальных студентов - неработающих пенсионеров: «Английский язык», «Здоровый образ жизни», «Финансовая грамотность», «Культура». С ноября по апрель пенсионеры проходили обучение на выбранных факультетах, дальше они смогут продолжить обучение по другим направлениям. Фото Ирины Яринской

Просмотров:189 В Музее Норильска последний звонок прозвенел для 36 пенсионеров города, которые прошли обучение в филиале Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие».Сертификаты об освоении образовательной программы торжественно вручила исполняющая обязанности заместителя главы города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина. «По желанию норильчан впервые в городе мы открыли «Университет третьего возраста». Сегодня уже чествуем первых выпускников. Желаю вам дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом», - поздравила выпускников Светлана Бабурина.Также дипломами главы города Норильска за активное участие в реализации проекта «Активное долголетие», за оказанную помощь и поддержку учебного процесса отмечены Наталья Федянина, директор Музея Норильска, Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики и другие представители организаций города.Напомним, открытие норильского филиала университета состоялось в октябре прошлого года. Соглашение о сотрудничестве подписали начальник Управления социальной политики Светлана Бабурина, ректор Норильского филиала университета «Активное долголетие» Эдилия Ерохина и руководитель «Капитал Групп» Эдуард Локтьев. На базе университета действуют четыре факультета, которые были определены по результатам проведённого анкетирования среди потенциальных студентов - неработающих пенсионеров: «Английский язык», «Здоровый образ жизни», «Финансовая грамотность», «Культура». С ноября по апрель пенсионеры проходили обучение на выбранных факультетах, дальше они смогут продолжить обучение по другим направлениям.Фото Ирины Яринской