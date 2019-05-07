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7 мая 2019, 14:21



Ледоход на Енисее постепенно приближается к Дудинке.

Фото из архива ЗП

Просмотров:289 Сегодня кромка льда находится в 1246 километрах от столицы Таймыра, на 40 километров выше поселка Ворогово. В самой Дудинке уровень воды поднялся за последние сутки на 13 сантиметров и составляет 515 сантиметров. К слову, год назад в это же время в поселке Ворогово наблюдался активный ледоход, а уровень воды на Енисее в Дудинке был значительно выше.Фото из архива ЗП