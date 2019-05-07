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7 мая 2019, 15:38



Несмотря на непогоду, в Норильске проходят репетиции парадного шествия – город готовится ко Дню Победы.

Маршрут прохождения и схемы перестроения в ходе репетиции отрабатывали бойцы сводного отряда норильского военного гарнизона, отряда Норильского казачьего общества, ребят из Юнармии. К слову, репетиции юнармейцев начались еще в конце февраля – в спортзале Молодежного центра под руководством подполковника Сергея Кохно, и сегодня ребята браво шагают в ногу с опытными солдатами воинских частей. Всего в параде 9 Мая примут участие: оркестр Кайерканской детской школы искусств под руководством Алексея Путика – 40 человек, которые исполнят марши военных лет; 50 юнармейцев – две «коробки» по 25 мальчиков и 25 девочек; офицерская «коробка» воинской части №40919; офицерская и солдатская «коробки» ОИК-30; офицерская «коробка» ФПС-7; одна «коробка» норильского казачьего общества. Повторная репетиция пройдет завтра, 8 мая, чтобы 9 мая в 10.15 прошествовать праздничным маршем по Ленинскому проспекту Норильска к площади Памяти Героев. Фото Ирины Яринской

Просмотров:277 Вчера, 6 мая, состоялась первая репетиция парада, хотя погода не располагала к походам под открытым небом: ветер достигал 25 м/с, перемежаясь со снегом и дождем.Маршрут прохождения и схемы перестроения в ходе репетиции отрабатывали бойцы сводного отряда норильского военного гарнизона, отряда Норильского казачьего общества, ребят из Юнармии. К слову, репетиции юнармейцев начались еще в конце февраля – в спортзале Молодежного центра под руководством подполковника Сергея Кохно, и сегодня ребята браво шагают в ногу с опытными солдатами воинских частей.Всего в параде 9 Мая примут участие: оркестр Кайерканской детской школы искусств под руководством Алексея Путика – 40 человек, которые исполнят марши военных лет; 50 юнармейцев – две «коробки» по 25 мальчиков и 25 девочек; офицерская «коробка» воинской части №40919; офицерская и солдатская «коробки» ОИК-30; офицерская «коробка» ФПС-7; одна «коробка» норильского казачьего общества.Повторная репетиция пройдет завтра, 8 мая, чтобы 9 мая в 10.15 прошествовать праздничным маршем по Ленинскому проспекту Норильска к площади Памяти Героев.Фото Ирины Яринской