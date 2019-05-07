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7 мая 2019, 16:19



Норильчанин привлечён к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов.

Это стало основанием для возбуждения в отношении владельца страницы дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ - совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц. Норильский городской суд признал постановление прокуратуры законным и обоснованным, в связи с чем назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей. За повторное совершение аналогичного правонарушения норильчанин может быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Просмотров:197 Житель Норильска на своей странице в социальной сети опубликовал аудио- и видеофайлы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении различных групп лиц.Это стало основанием для возбуждения в отношении владельца страницы дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ - совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц.Норильский городской суд признал постановление прокуратуры законным и обоснованным, в связи с чем назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.За повторное совершение аналогичного правонарушения норильчанин может быть привлечён к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ - возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.