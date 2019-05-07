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7 мая 2019, 16:36



Дорожные службы вовсю готовятся к предстоящему паводку. Сегодня ведётся очистка от снега кюветов и водопропускных труб.

По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», противопаводковые работы начинаются заблаговременно: когда ещё стоят морозы и грунт достаточно плотный, чтобы выдержать вес снегоуборочного экскаватора. Горячая пора приходится на апрель-май - на работу выводятся погрузчики, выполняющие комплексную очистку водопропускных труб на автодороге. Именно этим занимаются рабочие «Илан-Норильск» на пересечении объездной дороги района Талнаха с водотоком реки Хараелах. «Очистка необходима для того, чтобы обеспечить свободное прохождение талых вод через водопропускное сооружение, - говорит Кирилл Кривенко. - Сейчас здесь, на Хараелахе, в водопропускных трубах есть просвет и, значит, вода пойдёт без задержек. А вот если они сильно забиты снегом, то к работам подключается мини-погрузчик Bobcat. При худшем развитии событий трубы промываются горячей водой. Работы на этом участке осложняются тем, что здесь постоянный водоток, большая насыпь и глубокий снег, под которым не видно, где проходит вода; высока вероятность провалиться». Расчистка водопропускных труб позволяет предотвратить ситуацию, которая произошла в начале июня 2017 года, когда река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне. Тогда резкое потепление почти до +20 градусов и дождливая погода спровоцировали интенсивное таяние снега, и в результате река превратилась в неуправляемый поток. Снег вперемешку с грязью и кусками льда забили водопропускные трубы, уровень воды в реке поднялся, произошло затопление дороги. Подобная ситуация возникла и в июне прошлого года, когда на 32-м километре автодороги Норильск-Алыкель (ближе к посёлку Алыкель) произошёл перелив талых вод через проезжую часть. Уже в ближайшие дни, в качестве аварийной меры, начнётся обустройство временного водопропускного сооружения, которое будет состоять из двух металлических труб метрового диаметра. Это позволит избежать повторения аварийной ситуации. В этой связи во второй половине мая на проблемном участке автодороги Норильск-Алыкель будет введенное временное ограничение для движения транспорта. А с 18 часов 18 мая до 7 утра 19 мая дорога будет закрыта полностью. Это необходимо для выполнения монтажа временного водопропускного сооружения. Фото Елены Белаловой

Просмотров:153 В обязанности дорожных служб входит – отслеживание состояния всех водопропускных сооружений и мостов, которые находятся в ведении «Норильскавтодора».По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», противопаводковые работы начинаются заблаговременно: когда ещё стоят морозы и грунт достаточно плотный, чтобы выдержать вес снегоуборочного экскаватора. Горячая пора приходится на апрель-май - на работу выводятся погрузчики, выполняющие комплексную очистку водопропускных труб на автодороге. Именно этим занимаются рабочие «Илан-Норильск» на пересечении объездной дороги района Талнаха с водотоком реки Хараелах.«Очистка необходима для того, чтобы обеспечить свободное прохождение талых вод через водопропускное сооружение, - говорит Кирилл Кривенко. - Сейчас здесь, на Хараелахе, в водопропускных трубах есть просвет и, значит, вода пойдёт без задержек. А вот если они сильно забиты снегом, то к работам подключается мини-погрузчик Bobcat. При худшем развитии событий трубы промываются горячей водой. Работы на этом участке осложняются тем, что здесь постоянный водоток, большая насыпь и глубокий снег, под которым не видно, где проходит вода; высока вероятность провалиться».Расчистка водопропускных труб позволяет предотвратить ситуацию, которая произошла в начале июня 2017 года, когда река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне. Тогда резкое потепление почти до +20 градусов и дождливая погода спровоцировали интенсивное таяние снега, и в результате река превратилась в неуправляемый поток. Снег вперемешку с грязью и кусками льда забили водопропускные трубы, уровень воды в реке поднялся, произошло затопление дороги.Подобная ситуация возникла и в июне прошлого года, когда на 32-м километре автодороги Норильск-Алыкель (ближе к посёлку Алыкель) произошёл перелив талых вод через проезжую часть. Уже в ближайшие дни, в качестве аварийной меры, начнётся обустройство временного водопропускного сооружения, которое будет состоять из двух металлических труб метрового диаметра. Это позволит избежать повторения аварийной ситуации. В этой связи во второй половине мая на проблемном участке автодороги Норильск-Алыкель будет введенное временное ограничение для движения транспорта. А с 18 часов 18 мая до 7 утра 19 мая дорога будет закрыта полностью. Это необходимо для выполнения монтажа временного водопропускного сооружения.Фото Елены Белаловой