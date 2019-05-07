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7 мая 2019, 17:42



Сегодня в «Арктике» будет жарко. МФК «Норильский никель» принимает «Тюмень» в рамках третьей четвертьфинальной игры Суперлиги.

Сегодняшнее соперничество норильчан и тюменцев состоится во Дворце спорта «Арктика», начало – в 19.00. В это же самое время соперники выйдут на паркет завтра. Добавим, что прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото mfktyumen.ru

Просмотров:141 Напомним, что в регулярном чемпионате норильчане заняли пятое место и таким образом вышли в 1/4 финала, где их соперником стала «Тюмень». По регламенту первые две игры подопечные Евгения Куксевича провели на выезде – победа 5:3 и поражение – 2:4. Таким образом, возможно, что путёвка в полуфинал главной мини-футбольной лиги России будет разыграна именно в Норильске – для выхода в следующую стадию команде необходимо одержать три победы. Однако в случае равного количества побед по итогам четырёх встреч будет сыгран дополнительный и решающий поединок, который пройдёт в Тюмени 11 мая.Сегодняшнее соперничество норильчан и тюменцев состоится во Дворце спорта «Арктика», начало – в 19.00. В это же самое время соперники выйдут на паркет завтра.Добавим, что прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото mfktyumen.ru