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7 мая 2019, 17:58



Сразу три краевых министерства примут участие в конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология»

В этом году в нём примут участие зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, советник губернатора края Анатолий Матюшенко, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев, министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, а также специалисты службы строительного надзора и жилищного контроля края, департамента городского хозяйства Красноярска, регионального фонда капремонта, Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров, союза предприятий ЖКХ и энергетики края, учёные и главы городов Красноярья. Темой пленарного заседания станет «Формирование эффективной системы управления в отрасли ЖКХ. Проблемы и пути решения». Участники обозначат «болевые точки» в системе управления ЖКХ и утвердят план работы на все дни конференции, которая пройдёт с 14 по 16 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь». Ознакомиться с подробной программой конференции можно на сайте ВК «Красноярская ярмарка». Пленарное заседание начнёт работу в 10.00 в конференц-зале «Амфитеатр» экспоцентра «Сибирь».

Просмотров:265 14 мая в Красноярске стартует межрегиональная конференция «ЖКХ. Энергетика. Экология». По традиции откроется она большим пленарным заседанием.В этом году в нём примут участие зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, советник губернатора края Анатолий Матюшенко, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев, министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, а также специалисты службы строительного надзора и жилищного контроля края, департамента городского хозяйства Красноярска, регионального фонда капремонта, Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров, союза предприятий ЖКХ и энергетики края, учёные и главы городов Красноярья.Темой пленарного заседания станет «Формирование эффективной системы управления в отрасли ЖКХ. Проблемы и пути решения». Участники обозначат «болевые точки» в системе управления ЖКХ и утвердят план работы на все дни конференции, которая пройдёт с 14 по 16 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь».Ознакомиться с подробной программой конференции можно на сайте ВК «Красноярская ярмарка». Пленарное заседание начнёт работу в 10.00 в конференц-зале «Амфитеатр» экспоцентра «Сибирь».