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7 мая 2019, 18:05



На Енисее открыта навигация 2019 года. Первые суда отправились в Подкаменную Тунгуску.

По традиции состоялся торжественный митинг, а у причала в парадный строй встали пассажирские и грузовые суда, украшенные флагами расцвечивания. Открыл 156-ю навигацию руководитель Енисейского бассейна внутренних водных путей Владимир Байкалов, пожелавший речникам хорошей погоды и большой воды. От имени губернатора края Александра Усса с началом навигации речников поздравил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: «Сегодня наш красавец Енисей открывает свои двери для судов. Вы уже более полутора веков самоотверженно возите и людей, и грузы по Енисею, и от имени губернатора края и от себя лично поздравляю вас с началом нового сезона навигации». А уже вчера, 6 мая, караван судов Енисейского пароходства с грузами в рамках Северного завоза отправился на реку Подкаменную Тунгуску. Железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, контейнеры с продуктами питания, техникой, строительными материалами, топливо – всё это предстоит завезти речникам в короткий период навигации для жителей посёлков, расположенных на этом притоке. В составе каравана - 23 буксировщика, 6 сухогрузов, 5 танкеров и 30 барж. Общий объём груза составляет более 40 тысяч тонн, в том числе 7,2 тысячи – нефтеналивного. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаемая дата вскрытия Подкаменной Тунгуски намечена на 10 мая. Речникам необходимо попасть к устью реки к началу ледохода, чтобы сразу после выброса льда по высокой воде зайти на приток. У речников есть от 10 до 14 дней, чтобы доставить все необходимое на эти территории. После завершения завоза на Подкаменной Тунгуске флот ЕРП отправится на Нижнюю Тунгуску, это произойдёт в середине мая. Крупнейший грузоперевозчик края, Енисейское речное пароходство, планирует за сезон перевезти около 3,5 млн тонн грузов. После Подкаменной и Нижней Тунгуски суда пойдут на Ванкор, реку Ангару, а после - в Игарку и Дудинку. В доставке грузов будут задействованы около 430 единиц судов пароходства различного назначения. Фото с официального сайта Енисейского речного пароходства

Просмотров:128 В конце апреля на Центральной набережной Красноярска состоялось торжественное открытие навигации 2019 года в Енисейском бассейне. В празднике приняли участие руководители края, города, речники и ветераны.По традиции состоялся торжественный митинг, а у причала в парадный строй встали пассажирские и грузовые суда, украшенные флагами расцвечивания.Открыл 156-ю навигацию руководитель Енисейского бассейна внутренних водных путей Владимир Байкалов, пожелавший речникам хорошей погоды и большой воды. От имени губернатора края Александра Усса с началом навигации речников поздравил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: «Сегодня наш красавец Енисей открывает свои двери для судов. Вы уже более полутора веков самоотверженно возите и людей, и грузы по Енисею, и от имени губернатора края и от себя лично поздравляю вас с началом нового сезона навигации».А уже вчера, 6 мая, караван судов Енисейского пароходства с грузами в рамках Северного завоза отправился на реку Подкаменную Тунгуску. Железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, контейнеры с продуктами питания, техникой, строительными материалами, топливо – всё это предстоит завезти речникам в короткий период навигации для жителей посёлков, расположенных на этом притоке.В составе каравана - 23 буксировщика, 6 сухогрузов, 5 танкеров и 30 барж. Общий объём груза составляет более 40 тысяч тонн, в том числе 7,2 тысячи – нефтеналивного.Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаемая дата вскрытия Подкаменной Тунгуски намечена на 10 мая. Речникам необходимо попасть к устью реки к началу ледохода, чтобы сразу после выброса льда по высокой воде зайти на приток.У речников есть от 10 до 14 дней, чтобы доставить все необходимое на эти территории.После завершения завоза на Подкаменной Тунгуске флот ЕРП отправится на Нижнюю Тунгуску, это произойдёт в середине мая.Крупнейший грузоперевозчик края, Енисейское речное пароходство, планирует за сезон перевезти около 3,5 млн тонн грузов. После Подкаменной и Нижней Тунгуски суда пойдут на Ванкор, реку Ангару, а после - в Игарку и Дудинку. В доставке грузов будут задействованы около 430 единиц судов пароходства различного назначения.Фото с официального сайта Енисейского речного пароходства